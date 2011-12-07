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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 16:19 BJT

〔香港股市〕收涨1.6%触及三周收盘高位,欧盟峰会前市场情绪谨慎

路透香港12月7日电---香港股市恒生指数周三收涨,触及约三周最高收盘位.不过成交量偏低,防御类股走强,表明在本周稍晚欧元区领导人的重要峰会之前,市场情绪仍然谨慎.

恒生指数.HSI收涨1.58%至19,240.58点,恒生国企指数.HSCE收涨2.21%至10,485.05点.

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