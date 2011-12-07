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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 15:43 BJT

〔路透专访〕新濠博亚预计明年澳门的博彩收入将增至450亿美元

路透香港12月7日电---澳门六家持牌赌场营运商之一的新濠博亚娱乐(MPEL.O)6883.HK周三预计,今年澳门的博彩收入可望达340亿美元,明年增至450亿美元,受惠於中国经济以及大片仍未渗透的本地市场.

"今年以来我们(澳门)的博彩收入增长逾45%,明年可能有15-20%的增长."新濠博亚联席主席何猷龙对路透表示,明年的博彩收入更有可能轻易达至450亿美元水平.

新濠博亚以介绍形式今天在香港主板首日挂牌,开盘报26.4港元. (完)

--编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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