〔路透专访〕新濠博亚预计明年澳门的博彩收入将增至450亿美元

中国期市：玉米期货转升，受玉米需求预测上修报告提振
路透北京2月8日 - 中国国家粮油信息中心周三的一篇重要报告指出，中国在2016/17年度的玉米消费量将高于原先预期，因中国政府对原产于美国的进口乾玉米酒糟课征反倾销税后，用于畜牧业饲料的玉米需求将上升。受报告影响，玉米价格上升。
路透香港12月7日电---澳门六家持牌赌场营运商之一的新濠博亚娱乐(MPEL.O)6883.HK周三预计,今年澳门的博彩收入可望达340亿美元,明年增至450亿美元,受惠於中国经济以及大片仍未渗透的本地市场.
"今年以来我们(澳门)的博彩收入增长逾45%,明年可能有15-20%的增长."新濠博亚联席主席何猷龙对路透表示,明年的博彩收入更有可能轻易达至450亿美元水平.
新濠博亚以介绍形式今天在香港主板首日挂牌,开盘报26.4港元. (完)
--编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透北京2月8日 - 中国国家粮油信息中心周三的一篇重要报告指出，中国在2016/17年度的玉米消费量将高于原先预期，因中国政府对原产于美国的进口乾玉米酒糟课征反倾销税后，用于畜牧业饲料的玉米需求将上升。受报告影响，玉米价格上升。
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
路透北京2月8日 - 中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上应询表示，在当前两岸关系形势复杂严峻的形势下，将坚持运用法治方式和手段来扞卫国家主权和领土完整，决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国的领土从中国分裂出去。