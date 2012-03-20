〔香港热股〕中石化午盘跌幅一度扩大至4.86%,因炼油业务料亏损持续

路透香港3月20日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股周二午盘跌幅一度扩大至4.86%,因炼油业务料将持续亏损.
香港时间15:56,该股跌4.09%,报8.68港元;大市恒生指数.HSI则跌1.15%.
分析师称,虽然中国稍早调升成品油价,惟目前国际原油价仍站稳在每桶125美元的水平,今年首季中石化的炼油业务料将持续亏损.
"由于化工行业利润率正在走低,相信中石化于今年一季度业绩比去年第四季度还要差."瑞穗证券分析师陈盛勳称.
中国国家发展和改革委员会宣布自周二起上调成品油价格6-7%.是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.[nSB1440984](完)
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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
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