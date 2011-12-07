〔离岸人民币〕无线服务提供商America Movil已结束点心债发行路演--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月7日电---一位接近交易的消息人士周三称,无线服务提供商America Movil(AMX.N)(AMXL.MX)已完成其点心债路演,最终规模和息率将视认购情况和市况而定.
若成功发行,这将是来自拉丁美洲的首支人民币债券.
"路演刚完成,规模和年限还要看认购的情况."上述消息人士称.
评级机构穆迪此前给予America Movil公司计划发行的点心债评级为A2.America Movil拟发行至多19亿元人民币债券.[ID:nWNA4993]
由於点心债市场上过去没有过电信商发行过人民币债券,野村证券分析师认为可用评级相近的宝钢人民币债券进行参考.
目前宝钢2014年到期的债券在3.5-3.54%区间交易,2016年到期的债券在3.9-4.1%区间交易.
野村称,America Movil点心债的合理价值可能持平或略阔与宝钢,以反映其资质情况,抵消其首次接触该市场以及亚洲投资者对其缺乏了解.
"我们认为这笔债券可能在比宝钢债券更阔的水平定价,如果最终债券发行额超过7.5亿元,"该行分析师称.
中国最大钢厂之一的宝钢集团此前首笔点心债募集36亿元人民币,二、三和五年期发行息率分别为3.125%、3.50%和4.375%.
汇丰银行(0005.HK)负责安排America Movil点心债路演事宜.(完)
--记者 陈敏; 审校 屈桂娟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。