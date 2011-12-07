〔离岸人民币〕无线服务提供商America Movil已结束点心债发行路演--消息

路透香港12月7日电---一位接近交易的消息人士周三称,无线服务提供商America Movil(AMX.N)(AMXL.MX)已完成其点心债路演,最终规模和息率将视认购情况和市况而定.

若成功发行,这将是来自拉丁美洲的首支人民币债券.

"路演刚完成,规模和年限还要看认购的情况."上述消息人士称.

评级机构穆迪此前给予America Movil公司计划发行的点心债评级为A2.America Movil拟发行至多19亿元人民币债券.[ID:nWNA4993]

由於点心债市场上过去没有过电信商发行过人民币债券,野村证券分析师认为可用评级相近的宝钢人民币债券进行参考.

目前宝钢2014年到期的债券在3.5-3.54%区间交易,2016年到期的债券在3.9-4.1%区间交易.

野村称,America Movil点心债的合理价值可能持平或略阔与宝钢,以反映其资质情况,抵消其首次接触该市场以及亚洲投资者对其缺乏了解.

"我们认为这笔债券可能在比宝钢债券更阔的水平定价,如果最终债券发行额超过7.5亿元,"该行分析师称.

中国最大钢厂之一的宝钢集团此前首笔点心债募集36亿元人民币,二、三和五年期发行息率分别为3.125%、3.50%和4.375%.

汇丰银行(0005.HK)负责安排America Movil点心债路演事宜.(完)