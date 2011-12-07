版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 17:33 BJT

〔香港个股〕远东宏信获私募基金KKR增持股权,涉资逾3亿港元

路透香港12月7日电---据联交所的资料披露,在中国从事融资租赁业务的远东宏信有限公司(3360.HK)获私募基金KKR & Co LP (KKR.N)增持股权至17.64%,涉资3.17-3.23亿港元.

据联交所的权益披露,KKR於12月1日在场内以每股平均价6.797港元,及场外平均价6.93港元,购入4,660万股远东宏信股份.

KKR在远东宏信的持股量,由原来的16%增至17.64%.

远东宏信周三收高2.04%,报7.01港元,过去一个月累计升近7.9%.(完)

浏览远东宏信其他新闻,请点选[3360.HK-CMN]

--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐