〔香港个股〕远东宏信获私募基金KKR增持股权,涉资逾3亿港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月7日电---据联交所的资料披露,在中国从事融资租赁业务的远东宏信有限公司(3360.HK)获私募基金KKR & Co LP (KKR.N)增持股权至17.64%,涉资3.17-3.23亿港元.
据联交所的权益披露,KKR於12月1日在场内以每股平均价6.797港元,及场外平均价6.93港元,购入4,660万股远东宏信股份.
KKR在远东宏信的持股量,由原来的16%增至17.64%.
远东宏信周三收高2.04%,报7.01港元,过去一个月累计升近7.9%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。