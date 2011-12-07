《香港报摘》--经济日报12月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--德国官员发出警告指,周五欧盟峰会或未能达成解决欧债危机协议,令市场炽热的乐观情绪大幅降温,避险意识再度抬头,欧元早段应声下滑,商品及金融股带动欧美股市反覆.
* 其他:
--英国富时指数称,即将在香港上市的周大福珠宝将被纳入包括富时环球指数等5个指数,另外两支新股海通证券以及新华保险亦将被纳入富时环球新兴市场指数等4个指数,并於12月16日收市後生效.
--汇丰(0005.HK)公布最新季度基金经理调查,13间受访基金公司的基金经理第四季投资态度趋向保守,半数表示会减持股票,比率较上季倍增.
--印度商人Gurdas S. Choithramani昨日入禀高等法院,指控汇丰银行的1984年债务重组协议,导致他蒙受损害、利益及亏损方面的成本损失,并向汇丰索偿数亿元及要求银行道歉.
--法兴领先旗下12只交易所买卖基金(ETF)称,为顾及ETF持有人的整体利益以及考虑到目前的管理资产水平及交投量,决定根据证券及期货条例撤回领先ETF的认可资格,该12只ETF将从交易所除牌.
--新濠博亚娱乐6883.HK联席主席兼行政总裁何猷龙表示,暂时无考虑增发新股集资,但需要时将在市场融资以发展其价值19亿美元的Studio City项目.该项目预计於2015年落成.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。