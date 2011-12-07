《香港报摘》--经济日报12月8日

* 要闻版头条:

--德国官员发出警告指,周五欧盟峰会或未能达成解决欧债危机协议,令市场炽热的乐观情绪大幅降温,避险意识再度抬头,欧元早段应声下滑,商品及金融股带动欧美股市反覆.

* 其他:

--英国富时指数称,即将在香港上市的周大福珠宝将被纳入包括富时环球指数等5个指数,另外两支新股海通证券以及新华保险亦将被纳入富时环球新兴市场指数等4个指数,并於12月16日收市後生效.

--汇丰(0005.HK)公布最新季度基金经理调查,13间受访基金公司的基金经理第四季投资态度趋向保守,半数表示会减持股票,比率较上季倍增.

--印度商人Gurdas S. Choithramani昨日入禀高等法院,指控汇丰银行的1984年债务重组协议,导致他蒙受损害、利益及亏损方面的成本损失,并向汇丰索偿数亿元及要求银行道歉.

--法兴领先旗下12只交易所买卖基金(ETF)称,为顾及ETF持有人的整体利益以及考虑到目前的管理资产水平及交投量,决定根据证券及期货条例撤回领先ETF的认可资格,该12只ETF将从交易所除牌.

--新濠博亚娱乐6883.HK联席主席兼行政总裁何猷龙表示,暂时无考虑增发新股集资,但需要时将在市场融资以发展其价值19亿美元的Studio City项目.该项目预计於2015年落成.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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