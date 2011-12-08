《香港报摘》--信报12月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--汇丰最新季度基金经理调查显示,第四季看好股票的基金经理占比,由上季度的63%大减至30%;逾40%受访的基金经理将转向增持现金,反映欧债危机悬而未决,基金经理避险情绪高涨.
* 其他:
--港交所(0388.HK)主席夏佳理称,展望明年的新股集资活动,港交所将套用协助中国内地国企"走出去"的例子,邀请东欧的国企来港上市,并预期更多具品牌知名度的中型企业在港挂牌.
--招金矿业(1818.HK)宣布将对山东招远山三个黄金项目进行收购及整合,其中包括一个探勘权和两个金矿.
--中国太保(2601.HK)附属公司中国太平洋人寿保险接到中国保监会批覆,同意其发行10年期次级定期债务,募集规模不超过80亿元人民币.
--皇朝家俬(1198.HK)自12月7日起,集团旗下大部分产品(包括板式家具及沙发等)的出厂价平均提升7%,此乃自2010年11月加价9%後另一次提价.
--橙天嘉禾(1132.HK)董事会确认,公司正考虑明年将威秀影城股份在台湾证交所上市的可能性,惟上市的申请并没有实质时间表.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。