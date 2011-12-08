《香港报摘》--信报12月8日

* 头版头条:

--汇丰最新季度基金经理调查显示,第四季看好股票的基金经理占比,由上季度的63%大减至30%;逾40%受访的基金经理将转向增持现金,反映欧债危机悬而未决,基金经理避险情绪高涨.

* 其他:

--港交所(0388.HK)主席夏佳理称,展望明年的新股集资活动,港交所将套用协助中国内地国企"走出去"的例子,邀请东欧的国企来港上市,并预期更多具品牌知名度的中型企业在港挂牌.

--招金矿业(1818.HK)宣布将对山东招远山三个黄金项目进行收购及整合,其中包括一个探勘权和两个金矿.

--中国太保(2601.HK)附属公司中国太平洋人寿保险接到中国保监会批覆,同意其发行10年期次级定期债务,募集规模不超过80亿元人民币.

--皇朝家俬(1198.HK)自12月7日起,集团旗下大部分产品(包括板式家具及沙发等)的出厂价平均提升7%,此乃自2010年11月加价9%後另一次提价.

--橙天嘉禾(1132.HK)董事会确认,公司正考虑明年将威秀影城股份在台湾证交所上市的可能性,惟上市的申请并没有实质时间表.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 乔艳红

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