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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 08:18 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月8日

路透香港12月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.773港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周三收高46.24点,或0.38%,报12,196.37点.因对欧元区将制订出债务危机解决方案的希望刺激买盘.[ID:nCN1269558]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  196.100   -1.22      55321            15.243      -1.15
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.150    1.50      96679             3.778      -1.11
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   48.480    0.31     122947            75.367      -0.70
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.910    2.80     194263            21.718      -0.15
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  128.050   -1.41     129488             9.953      -0.86
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  104.800   -0.13      76590             8.146      -0.54
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   40.250    1.44     473061            62.573      -0.52
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   59.960   -0.18      21482             4.661      -0.62
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   21.270   -0.19     248893            16.533      -0.64
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   23.530    0.43      82786            18.290      -0.16
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   20.150   -0.30      34736             3.916      -0.11
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   26.910    1.70      10242             4.183      -1.57
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   19.480   -0.71       4901             1.514     -49.86
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.420    1.26      38138             0.376      -3.54 (完)

  --整理 雷美珍

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