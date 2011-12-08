《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.773港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收高46.24点,或0.38%,报12,196.37点.因对欧元区将制订出债务危机解决方案的希望刺激买盘.[ID:nCN1269558] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 196.100 -1.22 55321 15.243 -1.15 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.150 1.50 96679 3.778 -1.11 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.480 0.31 122947 75.367 -0.70 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.910 2.80 194263 21.718 -0.15 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 128.050 -1.41 129488 9.953 -0.86 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 104.800 -0.13 76590 8.146 -0.54 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.250 1.44 473061 62.573 -0.52 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.960 -0.18 21482 4.661 -0.62 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.270 -0.19 248893 16.533 -0.64 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 23.530 0.43 82786 18.290 -0.16 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 20.150 -0.30 34736 3.916 -0.11 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.910 1.70 10242 4.183 -1.57 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.480 -0.71 4901 1.514 -49.86 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.420 1.26 38138 0.376 -3.54 (完) --整理 雷美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。