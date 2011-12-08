《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月8日

路透香港12月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.773港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收高46.24点,或0.38%,报12,196.37点.因对欧元区将制订出债务危机解决方案的希望刺激买盘.[ID:nCN1269558] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 196.100 -1.22 55321 15.243 -1.15 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.150 1.50 96679 3.778 -1.11 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 48.480 0.31 122947 75.367 -0.70 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 41.910 2.80 194263 21.718 -0.15 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 128.050 -1.41 129488 9.953 -0.86 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 104.800 -0.13 76590 8.146 -0.54 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 40.250 1.44 473061 62.573 -0.52 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 59.960 -0.18 21482 4.661 -0.62 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 21.270 -0.19 248893 16.533 -0.64 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 23.530 0.43 82786 18.290 -0.16 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 20.150 -0.30 34736 3.916 -0.11 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 26.910 1.70 10242 4.183 -1.57 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 19.480 -0.71 4901 1.514 -49.86 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.420 1.26 38138 0.376 -3.54 (完) --整理 雷美珍