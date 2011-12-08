〔香港个股〕永晖焦煤证实美国博地能源已购入其5.1%的权益

路透香港12月8日电---中国焦煤进口商--永晖焦煤股份有限公司(1733.HK)发言人周四对路透称,已接获美国博地能源(Peabody Energy)BTU.N的通知,後者从市场上购入公司5.1%的权益.

永晖焦煤公司秘书曹欣怡说,目前公司仍就成立合资企业事宜与博地能源进行协商,相信对方购买公司股份的举动,有助深化彼此合作关系.

稍早博地能源在一份声明中称,该公司通过多次在香港市场买入,现已持有永晖焦煤的5.1%权益.

博地能源为世界最大私营煤炭企业,去年销售2.46亿吨煤炭并录得近70亿美元销售收入,其供应占美国电力市场10%,及全球市场的2%.该公司此前出价高至49亿澳元从中信资源(1205.HK)等手上收购澳洲煤炭商Macarthur CoalMCC.AX.

不过博地能源的入股,无助提振永晖焦煤今早股价表现.香港时间11:17,永晖焦煤跌幅扩大至2.26%,报2.59港元,表现逊於大盘.

博地能源与永晖焦煤目前在蒙古拥有一家合资企业从事煤和铀的勘探,此前双方还签署了一份无法律约束力的合作备忘录,以透过成立合资公司在中国及亚太地区营销煤炭.

永晖焦煤最近积极向上游业务扩张,上月该公司联同日本Marubeni Corp(8002.T),向加拿大煤矿公司Grande Cache CoalGCE.TO提出价值9.83亿加元的收购,其中永晖焦煤出资5.9亿加元.[ID:nCH0085175](完)

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