《香港报摘》--其他报纸重要消息12月8日

* 明报:

--阿里巴巴1688.HK的"淘宝商城"(Tmall.com)总裁张勇在香港表示,近日将会与一个国际大牌宣布品牌联合(co-branding),并由淘宝将作为独家销售商.

* 星岛日报:

--香港差饷物业估价署公布,10月份的租金指数录得138.2,较9月份轻微上升0.07%.

--九仓(0004.HK)管理层出席美银美林举办的投资者聚会时透露,集团明年的资本开支估计约250-300亿港元.

--消息人士称,新华人寿(1336.HK)、宝信汽车(1296.HK)以及中国多金属(2133.HK)香港IPO的公开发售部分均未获足额认购,但从国际配售回拨後,可补足额并按原定计划日期挂牌.

* 苹果日报:

--建业地产(0832.HK)截止11月底为止的合同销售为79亿元人民币,按年增长58%,并已超出全年销售目标.

* 东方日报:

--东风集团(0489.HK)11月汽车销售19.27万辆,同比增6.05%;首11个月的累计销量则按年增11.02%至196.83万辆.

--龙源电力(0916.HK)11月份按合并口径完成发电量218.30万兆瓦时,较去年同期上升4.04%;其中风力发电量增幅为7.05%.

* 文汇报:

--巴克莱资本亚洲新兴市场研究部首席经济分析师黄益平称,中国人民币未见有贬值的趋势,并预期明年人民币兑美元仍有2-3%的升值空间.

* 大公报:

--据联交所资料显示,长实(0001.HK)主席李嘉诚於周一按每股平均价90.596港元,增持长实56万股股份,持股由42.89%升至42.92%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 雷美珍/林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]