〔港报社评〕三类永久居民不居港,会否衍生登记选举漏洞?--明报12月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“种票”投诉的严重性,随着传媒和各个党派愈揭愈多,证明情况已非选举後必然的”见怪不怪”,而是冲击着选举制度,使人质疑选举是否公平公正.廉政公署和警方先後拘控嫌疑者,显示港府严肃对付怀疑种票行为的决心.港府要承认选民登记漏洞百出的事实,除了研究补救措施,更应该认识到香港永久居民的多样和复杂性,研议长远措施因应,以确保选举之廉洁、公平和公正.
香港永久居民多样复杂,应研议掌握情况未雨绸缪.首先,历来已有数以十万计港人,移民外国,而他们仍然拥有香港永久居民身分.这些”外国港人”,大多在港无固定居所,基於他们的永久居民资格,仍有投票权利.其次,近年,港人移居中国渐多,包括工作和长者安老等,这些”中国港人”都有投票权利,而他们回港投票,是主动抑或被组织安排等,都值得关注.第三,近年夫妇均非港人的中国孕妇来港分娩,每年超过3万名,以10年计,就有超过约30万名.设若他们并不全数来港居住,而是留在中国或外国,则他们若回港行使投票权利,如何确保切合香港实际情况,也是值得研究的问题.
提出”外国港人”、”内地港人”、”父母是中国人的港人”等情况,是要指出他们数目庞大,而香港选民登记不严,选举处查察不力,以目前已知怀疑种票个案,涉案者都在香港居住,仍然出现流弊,则上述3类港人,会否引来其他选民登记漏洞,最终导致选举结果扭曲,损害选举的廉洁公平公正原则,值得政府研议,采取措施未雨绸缪.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。