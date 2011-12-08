〔港报社评〕三类永久居民不居港,会否衍生登记选举漏洞?--明报12月8日

“种票”投诉的严重性,随着传媒和各个党派愈揭愈多,证明情况已非选举後必然的”见怪不怪”,而是冲击着选举制度,使人质疑选举是否公平公正.廉政公署和警方先後拘控嫌疑者,显示港府严肃对付怀疑种票行为的决心.港府要承认选民登记漏洞百出的事实,除了研究补救措施,更应该认识到香港永久居民的多样和复杂性,研议长远措施因应,以确保选举之廉洁、公平和公正.

香港永久居民多样复杂,应研议掌握情况未雨绸缪.首先,历来已有数以十万计港人,移民外国,而他们仍然拥有香港永久居民身分.这些”外国港人”,大多在港无固定居所,基於他们的永久居民资格,仍有投票权利.其次,近年,港人移居中国渐多,包括工作和长者安老等,这些”中国港人”都有投票权利,而他们回港投票,是主动抑或被组织安排等,都值得关注.第三,近年夫妇均非港人的中国孕妇来港分娩,每年超过3万名,以10年计,就有超过约30万名.设若他们并不全数来港居住,而是留在中国或外国,则他们若回港行使投票权利,如何确保切合香港实际情况,也是值得研究的问题.