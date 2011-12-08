〔港报社评〕订立客观标准,引进海外医生--文汇报12月8日

香港医管局早前向医委会提交9名海外医生的免试来港执业申请,医委会昨日以申请人所提供的临床经验资料不足为由,要求医管局再提交资料待来年再作审核.实际上,医管局在提交申请予医委会审批前,已经过层层筛选,医委会以资料不足为由暂停审批,不过是采取拖字诀.公立医院人手短缺问题已至”临界点”,医学界绝不能将自身利益凌驾於广大市民健康之上,阻挠海外医生来港.港府可参考新加坡做法,设立一套客观的审批机制,申请人只须在国际认可的院校毕业,符合一定专业资历及经验便可自动通过审批,以确保能够顺利引进海外医生.

近年公立医院的医护流失问题不断恶化,9月份医生流失率已高达5.2%,整体尚欠约500名医生填补空缺,香港医生供不应求,唯一办法就是加快引入外地专才.如果业界继续在引入海外医生的问题上大兴保护主义,罔顾医护人手不足影响医疗质素等问题,将给社会一个医学界只顾自我保护而不顾病人利益的印象,严重损害业界的声望.

现时世界不少国家及地区,都面对医护人手不足问题,解决方法都是加大力度吸纳海外医生,例如,新加坡便向全球着名大学医科毕业生,提供免试执业资格.香港也可参考新加坡的做法,在引入免试海外医生时设定一套客观的标准及机制,例如申请人只要在港府认可的院校毕业,并且符合一定的年资及专科资格,拥有一定的相关经验及资历便可确保申请人能够符合需求,并没有重复审批的需要,其申请应在医委会自动通过,以减省审批时间和人为的障碍.(A05)