〔港报财经评论〕救市前看默克尔心思--信报12月8日

救市前看默克尔心思 /习广思

恒指仍然受制於100天线19,479点,但可以留意的是,国企指数在内银股造好下,昨天已经升破100天线阻力.中国内地周五将公布11月通胀数据,市场预料回落至4.4%,亦有分析指今年中国经济工作会议迟迟未进行,除内外经济形势复杂外,各个部分亦都在等通胀数据出台,在欧洲D-day以外,中国政策取向亦是本月市场重点,内银及金融股逐步回升,亦值得投资者留意.除了千点反弹见大成交外,近期港股成交低迷,却其实不难看见板块炒作情况,早前电力股藉电价消息炒上,内房股藉放水消息炒作,两者看到都很虚,但入市资金不多,又想追求回报,需要的是短跑好手,大部分弱势股担当此任,特别是一些周期性的股份,运航股由谷底弹起,大行认为第四季集装箱增长强劲,是圣诞效应,还是行业转正面?反正,信不信由你,你在考虑时,航运股昨天配合大成交急升.

在Facebook上流传的一张默克尔组图,利用她演讲时的手势,比喻欧债危机规模就如她比划的手势一样,愈变愈大,每况愈下.事实上,默克尔在这次欧债危机中扮演关键角色,有说铁娘子本色冥顽不灵,其对萨尔科齐的貌合神离,在近期进一步恶化,法国危机愈逼愈近,在共同发债和欧央行角色问题上软化,但默克尔坚决拒绝这两项提议,执意要由财困国家紧缩开始做起,亦令欧洲开始走向财政联盟之路.此刻,欧洲命运系於德国的决定,全世界看的是,默克尔会如何出手.说穿了,是会不会向危机屈服,发行欧罗债券或容许欧央行量化,都是狂印银纸策略.市场一个疑问是,财政联盟是否铺路向狂印银行进发.

德国五年期债券拍卖结果理想,反映德国两国提出的财政联盟,暂时取得市场信心.即使德国提出部分修改《欧盟条约》内容,市场依然相信,财政联盟很大程度是为了欧央行日後入市铺路,但德法异口同声拒绝共同发债,剩下来的选择很可能就是容许德拉吉出手.否则的话,合并”欧洲金融稳定基金”和永久性的”欧洲稳定机制”,1万亿是否足够阻止骨牌倒下?说到底,这1万亿从何而来才是真正的问题,不发债,不靠欧央行,钱从何来?不要忘记,标普警告EFSF降级可能,届时救市成本又再涨升.法国银行境况愈来愈危险,报导指亚洲投资者担心法国银行持有的意大利债券,美国货币基金抽资,在9月份,法国银行已经流失大约1,000亿欧罗短期存款.欧央行的数据显示,大量资金由法国流出,相继流入德国、荷兰及卢森堡银行.法国央行在9月底债务总额由7月的100亿欧罗,急增至980亿欧罗.标普警告法国评级一降会被降两级,可能性是极高.(B03)

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欧罗淡友控制大局 /苏子

本周二评级机构标普把欧罗区15国,包括享有最高评级及极具影响力的德法两国的长期信贷评级列入负面观察名单,并指出有一半机会把评级下调.但市场把此极度负面的消息解读为将会使欧罗区各国被迫坐在同一条船上,因此将有甚高机会在周五的欧盟峰会上达成共识,公布一个欧债危机的终极解决方案,故把坏消息当成好消息来炒,因此欧罗汇价并没有向下急挫,继续保持近日的上落市走势模式.而市场普遍认为,因为欧罗区的龙头德国亦在负面观察名单之列,因此很大机会迫使德国改变目前的强硬立场,例如德国可以容许欧洲央行印银纸救市,以及不再反对推出欧罗债券,德国愿意把欧罗区不负责任的穷国的债务揽上身,但德国是否在受到标普威胁下而改变强硬立场,却令人感到怀疑.

由於欧罗区17个成员国中,希腊和塞浦路斯早已被降级及列入负面观察名单,若余下的15国真的全被下调评级,只不过是全部成员国同病相怜而已,并非什麽大不了的事情,加上强如美国的评级亦早已被调低,市场对大国被下调评级已有实战经验了,故德国有可能不会因为标普在欧盟峰会前夕用上下调评级这种带有威胁性的施压手段而贸然妥协屈服,故小心目前市场的乐观情绪可能是”表错情”,一旦峰会後市场发现德国原来并没有因为遭受标普可能下调评级的威胁而妥协,届时欧罗汇价才正式往下急挫.至於市场对标普是次的威胁行为反应冷淡的原因,相信与德法两国已於本周初达成关於加强欧罗区及欧盟地区的财政融合协议有关.不过,由於此协议并非什麽新招,效果远不及欧洲央行可以直接印银纸救市及发行欧罗债券.因此,欧盟峰会後德国会否改变目前的强硬立场仍是解决欧债危机的关键.

对此目前只有担心却没有信心,暂时仍不敢对本周五的欧盟峰会寄予厚望,以防出现希望愈大失望愈大的情况.事实上,市场对於德国会否改变强硬立场这重要变数仍存在保留,而这点可从昨天欧罗兑美元只是略破20天SMA的1.3445阻力後,仅高见1.3454便乏力再升,未见顺势挑战1.35心理关口的差劲走势中看到.因为市场若是深信德国一定会改变强硬立场的话,那欧罗兑美元早已在昨天亚洲市升破20天SMA阻力并企稳在1.35心理关口以上波动了,怎可能给予看淡的投资者机会在20天SMA阻力附近再一次成功建立短仓,并可以暂时赚取到数十点子的利润?前晚欧罗兑美元在1.3405水平收市时,还以为昨天亚洲市或到欧洲市早段,当欧罗兑美元升破20天SMA阻力後应有一番作为,顺便把看淡的投资者杀个片甲不留.但结果欧罗兑美元却继续受制於20天SMA阻力,这反映市场上看淡的投资者的力量仍能控制大局,故小心汇价在屡次突破20天SMA阻力失败後,最终会向下作出重大突破,即失守上月25日所造的1.3210低位支持,下试1.30关口.(B10)