〔港报财经评论〕年结前难望"大成交升市"--经济日报12月8日

年结前难望”大成交升市” /林瑞芬

事缘参考汇丰基金经理第4季度调查报告,受访基金经理第4季态度开始转趋审慎,投资组合由股票转向债券、现金.看好股票的受访基金经理,也由第3季的63%减至第4季的30%,50%基金经理表示会减持股票.看好债券的受访基金经理,则由第3季的0%升至22%.表示会增持现金的受访基金经理,亦由0%升至44%.基金经理大多选择沽货离场埋单做年结,在好消息下,断估难以转身再大手投入,恒指年底前可能挑战20,000之旅,似乎注定在相对低成交的水平下进行,难以出现完美的”大成交升市”,低成交升市无疑说服力不足.当然最不想见到的结果,是欧盟峰会再令市场失望,抽高也省回,再掟过.技术上,恒指较大阻力仍在20,000点左右,而18,000为支持位.回看市场异动情况,昨日显见有几只股份成交突然抽升,查究,原来又是相关指数成分股的变动游戏.新华富时指数公司公布季度检讨,富时中国25指数将纳入财险(2328.HK),取代中国远洋(1919.HK),本月16日收市後生效.

据摩通推算,财险潜在被动性买盘2.32亿美元,财险昨日成交4.854亿港元,收11.06港元,升1.5%,补货可能尚要6日时间.中远洋沽盘涉资5,600万美元,摩通估计需时8.6日沽售,中远洋昨日成交2.1亿港元,股价则出奇地抽升11.4%,收3.9港元.在外贸明年不景气下,纵有大行唱好明年航运股,但面对中远洋的神奇抽升,有货者应把握时机减持为上,无货者还是忌高追.在过去2个月中,中国出口增速确实在下降,一方面反映国际市场需求减弱,同时反映出口面临综合成本上升的压力,包括动力工资上涨、人民币升值、土地成本、原材料价格上涨等.明年欧美市场不会有根本好的转变,国内供应成本也会面临今年同样的状况,故外贸进出口形势是比较严峻.

说回大市,乏善足陈,中国内地股市更甚.A股指数贴近低位,但沪市昨一度创3年来新低.相信在等中国政治局召开会议,此为每年中国经济工作会议召开前所开定调会,分析研究来年经济工作,对明年货币政策的掌握具很高的参考价值.中国政治局会议,一般在11月底召开,只有2002年、2004年和2010年分别在12月1日、2日和3日召开.今年会议至今无任何消息,一般相信是因为外围形势复杂.沿着中国货币政策决策的惯常思路,在12月中国经济工作会议定调後,直到明年两会之前,会是另一个敏感期,决策者到时会把宏调政策的所有意向公布.然後再到7月、10月,因7月和10月是连结季末和季初的时间点,决策者会对上个季度的经济形势进行分析,并对下个季度的政策安排和工作进行部署.(012)

...............................................................................................................

低残股领涨,国指看11,000 /余少文

虽然只有74%主板H股随大市回升,升幅并不全面.国企沽空额又回升至22亿港元,占国指成交比重近15%,而占大市总沽空额53%,是7月初以来最大比重,似乎并非好现象,因为国指当时也是由12,600点开始下滑.但乐观而言,中国内地股市昨日出现地量成交,沪深两市成交额只有760亿元人民币,中国内地股市持续一段时间下跌,成交开始萎缩至地量,反映大市沽压减退,只等利好消息浮现.加上A股调整两年,见底并不出奇,只要A股见底,相信中资股衰极也有限度.当然,中资股昨日升势非全面,但对指数贡献最多竟然是中国银行(3988.HK)和中国人寿(2628.HK),合共贡献64点,占指数昨日升幅近29%.中行和国寿如连同昨日升幅,今年股价已跌逾30%,较国指同期跌17%还高.而翻查昨日升幅最高的10只H股,当中8只今年跌幅由41%-55%不等,包括中国远洋(1919.HK)、中海集运(2866.HK)、中国中铁(0390.HK)等,显示昨日最强势H股竟然是今年最低残股份.

至於国指未来三周仍有机会挑战11,000点,保险股是其中一个关键所在.虽然评级机构惠誉指,中国内地寿险公司盈利能力及资金面,在环球经济不明朗因素影响投资表现下,存在压力.但相信中国内地股市已见底或离底不远,只要A股重拾升势,相信过去一年困扰保险股的投资回报问题可以一扫而空.保监会资料显示,中国内地保险业保费收入,10月降至全年最低的970亿元人民币.但同期保险业用於投资的新增投资额却达1,421亿元人民币,为今年最高月份,似乎显示保险公司都预期中国内地股市可见底而加大投资力度.4只H股保险股中,除了以财产险为主业的中国财险(2328.HK),今年股价跑赢大市及录得3%升幅外,中国太保(2601.HK)、国寿和平安保险(2318.HK)今年跌幅由27%-32%不等,齐跑输大市.

对这些低残保险股有期望,尤其一直预期中国开始放松银根.今年新增贷款料达7.5万亿元人民币,中金公司更料外汇占款明年下降因素,人民银行如要维持M2增速在14%左右,明年新增贷款可能要达9万亿至10万亿元人民币水平,才能达标.即明年至少下调多次存款准备金率,对股市是利好因素,保险股自然受惠.(010)