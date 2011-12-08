版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 09:40 BJT

〔香港股市〕恒指开跌0.67%,欧盟峰会及中国数据公布前成交量料低迷

路透香港12月8日电---香港股市周四开盘小幅走跌,周五欧元区峰会及中国通胀数据公布前,成交量可能会维持在低位.

恒生指数.HSI开盘下跌0.67%至19,112.33点.恒生国企指数.HSCE开盘下滑0.89%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐