〔香港个股〕新鸿基地产称2012年物业销售目标为320亿港元

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透香港12月8日电---香港主要地产商--新鸿基地产(0016.HK)周四称,2012年的物业销售目标为320亿港元,其中逾八成来自香港市场.
新鸿基地产代理执行董事周国贤在股东周年大会後对记者表示.
尽管在政府多次出招压抑楼市以及金融市场波动影响置业气氛,新地截至6月底的年度仍取得亮丽的业绩,基础溢利按年大增55%,至214.8亿港元的纪录新高.
不过,随着欧债危机升级,全球经济放慢的威胁增加,加上香港的按揭利率持续走高,本地住宅楼价在年中见顶後开始回落,交投显着萎缩.市场普遍预期明年的住宅楼价将会继续下调.(完)
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--记者 梁慧仪; 撰写 雷美珍; 审校 黄凯
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