〔香港个股〕新鸿基地产称2012年物业销售目标为320亿港元

路透香港12月8日电---香港主要地产商--新鸿基地产(0016.HK)周四称,2012年的物业销售目标为320亿港元,其中逾八成来自香港市场.

尽管在政府多次出招压抑楼市以及金融市场波动影响置业气氛,新地截至6月底的年度仍取得亮丽的业绩,基础溢利按年大增55%,至214.8亿港元的纪录新高.