〔香港个股〕渣打集团预期2011年将录得仅低於双位数的收入增长

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透香港12月8日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)周四称,预计2011年度将录得仅低於双位数的收入增长,主要受到亚洲货币兑美元汇率持续贬值的影响.
渣打集团在其结算期前业务状况汇报中称,自发表第三季中期管理层报告至今,亚洲货币汇率已进一步贬值1-5%.但集团预期,今年未计减损前溢利以及除税前溢利,均较去年有双位数增长.
"尽管西方各国不明朗因素日益增加,但渣打经营所在的亚洲、非洲及中东市场之增长前景却不受影响."集团行政总裁Peter Sands在一份声明中称.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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