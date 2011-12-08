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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 12:12 BJT

〔中港新股〕新华人寿香港IPO价格为每股28.5港元,内地为每股23.25元人民币--IFR

路透香港12月8日电---据汤森路透旗下IFR周四报导,新华人寿设定香港IPO(首次公开发行)价格为每股28.5港元,接近询价区间下限.

报导并称,公司是次香港IPO发行3.584亿股新股,募资13.1亿美元.

公司此前设定的招股价区间为每股28.2-34.33港元.

新华人寿亦正进行上海IPO,招股价设定为每股23.25元人民币,亦接近区间下限.(完)

--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

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