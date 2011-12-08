〔中港新股〕新华人寿香港IPO价格为每股28.5港元,内地为每股23.25元人民币--IFR

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透香港12月8日电---据汤森路透旗下IFR周四报导,新华人寿设定香港IPO(首次公开发行)价格为每股28.5港元,接近询价区间下限.
报导并称,公司是次香港IPO发行3.584亿股新股,募资13.1亿美元.
公司此前设定的招股价区间为每股28.2-34.33港元.
新华人寿亦正进行上海IPO,招股价设定为每股23.25元人民币,亦接近区间下限.(完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
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路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。