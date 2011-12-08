版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 12:23 BJT

〔香港个股〕熔盛重工获得10艘油轮订单,另有10艘的选择权--消息

路透香港12月8日电---一位接近交易的消息人士周四称,中国最大民营造船企业--熔盛重工(1101.HK)已获得10艘油轮订单,另有10艘的选择权.

消息人士并称,连同上述订单在内,熔盛重工今年收到的订单价值已超过20亿美元.

尽管市场需求疲弱,该公司上半年获得的新订单金额为13亿美元,同比增长50%.(完)

--记者 梁淑芬; 撰写 陈敏; 审校 林高丽

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐