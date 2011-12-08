〔香港个股〕熔盛重工获得10艘油轮订单,另有10艘的选择权--消息

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透香港12月8日电---一位接近交易的消息人士周四称,中国最大民营造船企业--熔盛重工(1101.HK)已获得10艘油轮订单,另有10艘的选择权.
消息人士并称,连同上述订单在内,熔盛重工今年收到的订单价值已超过20亿美元.
尽管市场需求疲弱,该公司上半年获得的新订单金额为13亿美元,同比增长50%.(完)
--记者 梁淑芬; 撰写 陈敏; 审校 林高丽
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
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路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。