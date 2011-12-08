〔香港个股〕渣打集团料今年收入仅低於双位数增长,受累於亚币贬值(更新版)

(新增细节)

* 预计2011年度收入仅低於双位数增长,因亚洲货币贬值

* 除税前溢利以及未计减损前溢利均有双位数增长

* 全年净息差略高於去年水平

* 员工人数比去年增约2,000人

记者 雷美珍

路透香港12月8日电---受亚洲货币兑美元汇率持续贬值的影响,业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)预计,2011年度将录得仅低於双位数的收入增长,但该行税前溢利料可达双位数增长.

渣打集团周四在其结算期前业务状况汇报中称,自发表第三季中期管理层报告至今,亚洲货币汇率已进一步贬值1-5%.受此影响,集团预计其核心一级资本比率将略低於中期业绩的水平,但风险加权资产的增长与先前的指引大致相若,并重申未来数年所需的再融资非常有限.

而集团预期,今年未计减损前溢利以及除税前溢利,均较去年有双位数增长.

"尽管西方各国不明朗因素日益增加,但渣打经营所在的亚洲、非洲及中东市场之增长前景却不受影响."集团行政总裁Peter Sands在一份声明中称.

集团表示,预计今年整体净息差会略高於去年水平,而全年的收入增长皆会超越成本增长,贷款减损低於去年水平,全年的实际税率约为29%.

渣打早盘收低0.23%,报176.6港元;优於大市恒生指数.HSI0.67%跌幅.

渣打并称,两项主营业务均展现良好势头;预计商业银行业务的客户收入将录得约双位数的增长,而个人银行业务也可望录得双位数增长.印度持续受到当地商业环境的影响,全年收入料低於去年,惟减幅较上半年低.韩国业务全年收入预期略高於去年水平,上周启动的自愿重组计划预计为本年度带来约数千万至近亿美元开支.

不过新加坡、香港、中国、博茨瓦纳、孟加拉、巴基斯坦及印度等多个市场录得双位数收入增长,足以抵销印度和韩国的收入表现.

其主要竞争对手汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)面对裁员压力,渣打则表示,持续对两项主营业务作出投资,预计今年员工人数将较2010年末增加约2,000人,主要为个人银行业务以及中国、香港、韩国、新加坡及印度处理中心增聘的人手.(完)

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