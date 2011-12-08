〔香港个股〕新地冀政府调整楼市措施,2012年度物业销售320亿港元(更新版2)

(新增政府官员言论、新地发言人回应、股价反应)

* 2012年度物业销售额料达320亿港元,逾八成来自香港

* 继续按计划售楼和买地

* 冀政府提早调整额外印花税措施

* 两名特首参选人各有优势,未定任何取态

路透香港12月8日电---尽管香港的楼市出现降温,但主要地产商新鸿基地产(0016.HK)周四称,公司仍会继续按计划销售楼盘和吸纳土地,预期2012年度的物业销售额为320亿港元,其中逾八成来自香港市场.

此外,新地管理层回应财政司司长曾俊华,有关可能放松之前针对楼市的措施的言论时称,假如政府能提早调整额外印花税措施,相信有利楼市今後稳定和健康发展.

"大家都同意政府去年推出的遏抑炒楼措施已经收到预期效果,事实上现时短期炒卖基本上已完全绝迹,真正的买家更容易入市."新鸿基地产代理执行董事雷霆在股东周年大会後对记者表示.

"近月楼市略为受到外围经济波动所影响,如果政府能在适当时间提早调整额外印花税的措施,相信有利楼市今後稳定和健康发展."他说.

政府去年11月开徵额外印花税,向短期转售的物业徵收高至15%的印花税,加上收紧按揭贷款成数,本地银行多次上调按揭利率,以及欧美等主要经济体经济风险上升令资本市场大幅动荡,香港的住宅成交大减,市场普遍预期明年的住宅楼价将会继续下调.

曾俊华在出访南非接受媒体访问时表示,假如楼价进一步下跌,加上欧洲债务危机恶化及全球经济下滑,政府可能会放松之前针对楼市的措施.政府发言人称,政府的政策是针对经济及市场情况,采取逆周期措施,他的言论是因应金管局就按揭利率所采取的宏观监管措施而作出的.

运输及房屋局局长郑汝桦表示,政府在引入额外印花税时,已承诺24个月会检讨,不过有需要时也可以早一点做;政府一定会做一些适时措施,但现阶段来说,是密切留意着情况.

政府有意放松楼市措施刺激香港唯一上市物业代理--美联集团(1200.HK)逆市大涨近9%,以接近全日高位收市.新地收涨0.71%,报99.7港元.

"这消息对物业代理相当正面."三星证券房地产研究主管李伟烈说,楼价和本地经济情况呈向下趋势,政府对此应十分关注.

**一手住宅市场仍活跃**

在政策重压下,香港的二手楼市迅速进入冰河时间,但另一方面,一手市场则仍然活跃,因发展商能有更大的弹性给予买家贷款支持.新地截至6月底的年度仍取得亮丽的业绩,基础溢利按年大增55%,至214.8亿港元的纪录新高.

新地代理执行董事周国贤表示,由今年7月至今,公司已售出总值230亿港元的物业,其中20亿港元来自内地项目,香港的售楼收入主要来自将军澳住宅新盘"天晋"和西九龙的"龙玺".

"未来一年我们会出售价值320亿港元的物业."他说,其中52亿港元来自国内项目,268亿港元为香港项目,共涉及3,570个单位,其中1,100个为内地项目.

新地发言人其後表示,周国贤所指的320亿港元销售目标,是指由今7月起到明年6月底止2011/12年度.

新地联席主席郭炳江表示,虽然外围经济有不少不明朗因素,但香港和亚洲区的情况较好.

"我们会继续做好自己,按自己的计划,一取得预售楼花同意书就会开始卖楼,并继续按本身现金情况去吸纳土地,不论是通过投标、拍卖、港铁项目或补地价形式."郭炳江称.

新地另一位联席主席郭炳联则表示,公司的卖楼和租金收入情况均相当健康,截至11月底止净负债对股东权益比率只为17%,没有融资的担忧.

与新地的乐观看法不同,另一大型开发商--新世界发展(0017.HK)对楼市後市表现较为看淡,该公司董事总经理郑家纯上月底表示,政府持续在市场推出土地,加上欧美等外围经济形势欠佳,令楼市转趋淡静,短期内楼价下跌8-10%亦属合理.[ID:nCH0087839]

提到明年3月的特首选举的心水人选,郭炳江表示,已知的两名有意参选人唐英年和梁振英都各有长处,互相有优势,但要看他们的政纲才能决定投票取向.

"现在距离明年3月特首选举仍有一段时间,我们会对他们的施政理念了解和分析後,才可以决定选哪一位."郭炳江称.(完)

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