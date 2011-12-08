〔香港个股〕熔盛重工获得10艘油轮订单,另有10艘的选择权(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增公司声明)
路透香港12月8日电---中国最大民营造船企业--熔盛重工(1101.HK)周四称,已获得10艘油轮订单,另有10艘的选择权,证实了路透稍早的一则报导.
公司称,这些船将在2013年底和2014年交付.
熔盛重工并称,连同上述订单在内,公司今年收到的订单已经超过40艘船,合同价值已超过20亿美元.
"这在疲弱的造船市场上是一个重大的成就."公司称.
熔盛重工股份逆转稍早跌幅,本地时间14:40,上涨4.13%至2.52港元.
该公司上半年获得的新订单金额为13亿美元,同比增长50%.(完)
--记者 梁淑芬; 撰写 陈敏; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。