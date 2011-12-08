〔香港个股〕熔盛重工获得10艘油轮订单,另有10艘的选择权(更新版)

(新增公司声明)

路透香港12月8日电---中国最大民营造船企业--熔盛重工(1101.HK)周四称,已获得10艘油轮订单,另有10艘的选择权,证实了路透稍早的一则报导.

公司称,这些船将在2013年底和2014年交付.

熔盛重工并称,连同上述订单在内,公司今年收到的订单已经超过40艘船,合同价值已超过20亿美元.

"这在疲弱的造船市场上是一个重大的成就."公司称.

熔盛重工股份逆转稍早跌幅,本地时间14:40,上涨4.13%至2.52港元.

该公司上半年获得的新订单金额为13亿美元,同比增长50%.(完)