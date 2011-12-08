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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 16:26 BJT

〔香港股市〕在清淡交投中收跌0.69%,市场关注欧盟会议及中国数据

路透香港12月8日电---香港股市周四下跌,受大盘股拖累,恒生指数从三周高点回落.成交清淡,未来两天欧洲将举行关键会议,中国重要经济数据亦将出炉.

恒生指数.HSI收低0.69%,至19,107.81点,恒生国企指数.HSCE跌0.86%,至10,395.37点.

中国股市上证综指.SSEC收低0.12%报2,329.82点,盘中触及30个月低位後反弹,促使部分投资者推测,沪综指可能正在构建底部,以开启一波更具持续性的升势.

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