〔香港股市〕在清淡交投中收跌0.69%,市场关注欧盟会议及中国数据

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透香港12月8日电---香港股市周四下跌,受大盘股拖累,恒生指数从三周高点回落.成交清淡,未来两天欧洲将举行关键会议,中国重要经济数据亦将出炉.
恒生指数.HSI收低0.69%,至19,107.81点,恒生国企指数.HSCE跌0.86%,至10,395.37点.
中国股市上证综指.SSEC收低0.12%报2,329.82点,盘中触及30个月低位後反弹,促使部分投资者推测,沪综指可能正在构建底部,以开启一波更具持续性的升势.
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。