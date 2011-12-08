〔互联网产业〕阿里巴巴集团寻求40亿美元债务融资,以回购雅虎手上股份

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透香港12月8日电---熟悉交易的消息人士周四表示,阿里巴巴集团[ALIAB.UL]正寻求40亿美元债务融资,以支持其回购雅虎(YHOO.O)所持40%股份.
消息称,Rothschild[ROT.UL]将为阿里巴巴集团的债务融资出任顾问,并已向银行发出销售文件,有关债务的年期预期高至三年.路透未能获得该销售文件.
阿里巴巴集团拒绝作出评论.这家由马云一手创立的电子商务企业,持有上市公司阿里巴巴网络有限公司1688.HK的73.12%股权.
暂时未能取得Rothschild的回应.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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