〔互联网产业〕阿里巴巴集团寻求40亿美元债务融资,以回购雅虎手上股份

路透香港12月8日电---熟悉交易的消息人士周四表示,阿里巴巴集团[ALIAB.UL]正寻求40亿美元债务融资,以支持其回购雅虎(YHOO.O)所持40%股份.

消息称,Rothschild[ROT.UL]将为阿里巴巴集团的债务融资出任顾问,并已向银行发出销售文件,有关债务的年期预期高至三年.路透未能获得该销售文件.

阿里巴巴集团拒绝作出评论.这家由马云一手创立的电子商务企业,持有上市公司阿里巴巴网络有限公司1688.HK的73.12%股权.

暂时未能取得Rothschild的回应.(完)