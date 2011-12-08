〔香港个股〕中国海外11月份销售额按月减近半,但提前完成全年目标

路透香港12月8日电---中国房地产龙头--中国海外发展(0688.HK)周四宣布,11月份的房地产销售额按月锐减49%;1-11月累计销售额按年则增长近四成,超额完成今年目标.

中国海外的新闻稿称,今年首11个月累计房地产销售额为815.7亿港元,提早超额完成全年800亿港元的目标,累计销售面积521.8万平方米,同比增长10.9%.该公司11月份单月销售额为34.7亿港元,10月份为67.6亿港元.

至於以长三角为主要市场的世茂房地产(0813.HK)同日公布,11月份的合约销售额为17.41亿元人民币,较10月份的22亿元减少21%;首11个月累计合约销售额284.57亿元,同比升4.8%,只完成全年目标360亿元的79%.

中国海外周四微幅收低0.28%,报14.32港元;世茂房地产则微涨0.74%,报6.79港元.(完)