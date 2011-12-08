〔香港个股〕中国海外11月份销售额按月减近半,但提前完成全年目标

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月8日电---中国房地产龙头--中国海外发展(0688.HK)周四宣布,11月份的房地产销售额按月锐减49%;1-11月累计销售额按年则增长近四成,超额完成今年目标.
中国海外的新闻稿称,今年首11个月累计房地产销售额为815.7亿港元,提早超额完成全年800亿港元的目标,累计销售面积521.8万平方米,同比增长10.9%.该公司11月份单月销售额为34.7亿港元,10月份为67.6亿港元.
至於以长三角为主要市场的世茂房地产(0813.HK)同日公布,11月份的合约销售额为17.41亿元人民币,较10月份的22亿元减少21%;首11个月累计合约销售额284.57亿元,同比升4.8%,只完成全年目标360亿元的79%.
中国海外周四微幅收低0.28%,报14.32港元;世茂房地产则微涨0.74%,报6.79港元.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。