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货币新闻 | 2011年 12月 9日 星期五 16:49 BJT

〔香港新股〕海通证券将其高至17亿美元IPO定价时间延至下周一--消息

路透香港12月9日电---两名熟悉情况的消息人士周五表示,中国大型券商--海通证券股份有限公司(6837.HK)(600837.SS)将其高至17亿美元的香港首次公开发行(IPO)定价时间,推迟至下周一(12月12日).

据海通证券招股书,该公司原预期於今天或前後为其H股定价,并无论如何不会迟於12月13日,倘在12月13日或之前仍未能协定发售价,则其全球发售将不会进行并将告失效.

大盘恒生指数.HSI今天收挫2.73%,因投资者在日内稍晚的欧洲领袖峰会前削减风险.消息人士表示,公司及承销商决定推迟定价日期.

海通证券计划发行12.294亿股H股,招股价区间为9.38-10.58港元,集资115.3-130亿港元.预期於12月15日在主板挂牌.

海通证券拒绝作出回应.(完)

--编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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