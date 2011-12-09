〔香港新股〕海通证券将其高至17亿美元IPO定价时间延至下周一--消息

欧洲已公布经济指标--2017/2/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
路透香港12月9日电---两名熟悉情况的消息人士周五表示,中国大型券商--海通证券股份有限公司(6837.HK)(600837.SS)将其高至17亿美元的香港首次公开发行(IPO)定价时间,推迟至下周一(12月12日).
据海通证券招股书,该公司原预期於今天或前後为其H股定价,并无论如何不会迟於12月13日,倘在12月13日或之前仍未能协定发售价,则其全球发售将不会进行并将告失效.
大盘恒生指数.HSI今天收挫2.73%,因投资者在日内稍晚的欧洲领袖峰会前削减风险.消息人士表示,公司及承销商决定推迟定价日期.
海通证券计划发行12.294亿股H股,招股价区间为9.38-10.58港元,集资115.3-130亿港元.预期於12月15日在主板挂牌.
海通证券拒绝作出回应.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
“市场今日相当安静，因预期燃料油价格上升，”一名新加坡交易员表示，“当中比较大的成分在于市场人气...上涨没有实质理由。”
路透新加坡2月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下一年高位每桶13.16美元，较上交易日上涨0.39美元，因需求强劲且炼厂即将进行维修。