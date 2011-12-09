〔香港新股〕海通证券将其高至17亿美元IPO定价时间延至下周一--消息

路透香港12月9日电---两名熟悉情况的消息人士周五表示,中国大型券商--海通证券股份有限公司(6837.HK)(600837.SS)将其高至17亿美元的香港首次公开发行(IPO)定价时间,推迟至下周一(12月12日).

据海通证券招股书,该公司原预期於今天或前後为其H股定价,并无论如何不会迟於12月13日,倘在12月13日或之前仍未能协定发售价,则其全球发售将不会进行并将告失效.