《香港报摘》--信报12月9日

* 头版头条:

--香港财政司司长曾俊华与运输及房屋局局长郑汝桦相继表示,在有需要时会提前检讨额外印花税措施,惹起市场猜测政府有意放宽打压楼市措施,惟其後政府急忙澄清现时无意调整房屋政策.

* 其他:

--市场盛传电视广播(0511.HK)业务总经理陈志云已经请辞,不过电视广播外事部副总监曾醒明接受查询时作出否认.

--据本报获得消息透露,人和商业(1387.HK)一笔原本於11月底到期的20亿元人民币应收账款被拖欠,款项主要来自出售成都商场项目予一名买家,而该名买家为中渝置地(1224.HK)主席张松桥.

--华能新能源(0958.HK)宣布更改集资用途,包括将集资所得其中约2.5亿港元用於香港子公司投资证券或资产管理产品.

--香港土木工程拓展署表示,除一般在海滨位置进一步填海外,也考虑以填海形式发展人工岛,作为长远的土地储备来源.

--据市场消息指出,周大福珠宝以及海通证券的香港IPO公开发售部分均录得超额认购.

--勇利航业(1145.HK)主席许志坚称,预期航运业"寒冬"还有一两年才过去,市况低迷亦正好给予公司购置新船调整运力的机会.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 乔艳红

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