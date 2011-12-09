〔港报社评〕港府遏楼市措施,未需研放宽--经济日报12月9日

财政司司长曾俊华昨突在南非表示,若外围环境转向,或将放松针对楼市措施,言论引来外界揣测港府快将调整措施,港府澄清无意调整政策.事实上,港府当前并无放松打击楼市措施的空间,就算说按形势检讨,亦言之过早.

港府发言人昨虽澄清,曾俊华的言论,只针对金管局就按揭利率措施作出,并无提及取消额外印花税.但外界仍有憧憬,此因香港经济前景确现隐忧,特首曾荫权曾指香港明年经济增长可能跌落2%,欧债恶火若引发金融海啸,亦可能冲击香港楼市.加上楼市买家抱宁买当头起,莫买当头跌心态,楼价一旦下跌成势,有跌过龙之虞,冲击经济.

但现时并无放松遏抑楼市措施需要,更未需对此作检讨,个中原因有三:其一,楼价仍高,市民上车仍难.另截至第三季末,市民的供楼负担比率达46%,处偏高水平.楼价仍高位徘徊,市民又面临按揭利率上调压力,买楼仍难,遏抑楼市政策远未到放松时机.其二,额外印花税并不适宜放松.重要的是,额外印花税有效遏抑物业短炒,摸货亦大为收敛,有助楼市健康发展,不应轻言取消.其三,提防外国热钱重临,催谷楼市.

故此,现时并无放松遏抑楼市措施的空间,港府官员需谨慎言论,避免向外界错释讯号.此外,为让外界更明确掌握楼市政策,港府可增加透明度,列出一些港府作为楼市政策的指标,如楼价指数、供楼负担比率、上车盘成交量等,帮助公众了解港府决策的动向. (A04)