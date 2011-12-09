〔港报社评〕详尽交代是回应质疑的最好方法--星岛日报12月9日

“星岛日报”就特首参选人梁振英在英国上市公司DTZ集团的股份权益严重亏损的报导,惹起当事人极度不满,指责背後另有目的.梁振英的指责,令事件引起了社会更大的关注,包括“星岛”在内的记者连日追访他,可惜都得不到令大家满意的答案.

欧债危机蔓延,英国DTZ集团陷入泥沼,本周宣布出售资产和除牌,普通股股份变为无价值,梁振英先生所持的股份理应遭同一命运.然而,他对相关报导指他“投资输清光”极度不满,认为报导失实,惟对於记者追问具体失实的地方,他一直未有交代.

DTZ事件犹如资讯的黑洞,内里还有很多需要填补的资料.当本周这家市值一度接近百亿港元的公司突然宣布除牌後,英国等地的小股东哗然,各种投诉和质询涌现,事件犹如春风野火燃点起来,事态发展令人关注.辞任公司董事不足一个月的梁振英,最终能否置身事外,还要看日後发展和监管当局最终会否介入.

真理在胸笔在手、无畏无私即自由.记者未必每个报导都百分百准确,他们的真理是不理动机,凭线索不断尝试发掘真相,让公众享有知情权.梁振英先生或许有他的理据,最重要是心平气和据理解释.DTZ的谜团未解,结果可能只是愈来愈多充满怀疑的报导出现.让事实自己说话的言论自由,不单记者拥有,每个香港人包括梁振英先生都拥有,作为特首参选人,面对公众、详尽披露,是还所有人一个清白的最简单方法. (A06)