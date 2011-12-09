〔港报社评〕楼市政策从宽从紧实属两难--信报12月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
财政司司长曾俊华在海外接受彭博新闻访问时表示,香港目前疲弱的楼市倘若进一步下跌,加上欧债危机恶化和全球经济放缓,港府有可能会放松早前针对楼市的措施.运输及房屋局局长郑汝桦恰巧又透露,为遏抑楼市而实施的额外印花税措施,至今已取得初步成效,本来24个月後才会提出的检讨,有需要的话,港府会提早进行.有关消息令市场一度大为振奋,以为港府会放宽遏抑楼市措施,但实际上是美丽的误会,因为傍晚港府发言人已经作出澄清,曾司长的说法只是因应金管局的按揭政策评论,港府的基本政策是针对经济及市场情况,采取逆周期措施,司长根本没有提及取消额外印花税.
自去年初以来,港府已不断推出不同遏抑楼价措施,但炒风始终未见减退,直至去年底提出徵收额外印花税,增加交易成本,炒风才见收敛下来.不过,今次地产升浪并非过去历史的简单重复,置业者大都是实力投资者,尤其是中国置业人士,所以炒风虽然收敛,楼价却未见显着回落.
事实上,由2009年初至今年6月,香港楼价平均升幅几近50%,如今楼价只是回落约10%左右,实在看不到港府有迫切需要放宽遏抑楼市措施.何况欧债危机迫近眉睫,从金融系统安全角度考虑,也相信金管局不会轻易改变从紧的按揭政策.只是房产物业始终是香港最重要的资产,如果变现性因市道死寂而受银行质疑,拒绝融资,造成的经济收缩及负资产效应,对以内部消费为主的香港经济造成的冲击,港府实在不能掉以轻心,必须作好充分打算. (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。