〔港报社评〕楼市政策从宽从紧实属两难--信报12月9日

财政司司长曾俊华在海外接受彭博新闻访问时表示,香港目前疲弱的楼市倘若进一步下跌,加上欧债危机恶化和全球经济放缓,港府有可能会放松早前针对楼市的措施.运输及房屋局局长郑汝桦恰巧又透露,为遏抑楼市而实施的额外印花税措施,至今已取得初步成效,本来24个月後才会提出的检讨,有需要的话,港府会提早进行.有关消息令市场一度大为振奋,以为港府会放宽遏抑楼市措施,但实际上是美丽的误会,因为傍晚港府发言人已经作出澄清,曾司长的说法只是因应金管局的按揭政策评论,港府的基本政策是针对经济及市场情况,采取逆周期措施,司长根本没有提及取消额外印花税.