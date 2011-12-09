〔港报社评〕楼价刚回调港府托市?官员说法暧昧,信息不清--明报12月9日

彭博新闻引述财政司长曾俊华谈到在一些情况下,会放松针对楼市措施,接着运输及房屋局长郑汝桦表示,当局会适时放宽遏抑楼市措施,如有需要,更具体说到额外印花税也可提早检讨.在楼价刚开始回调,比起高峰时期回落未到5%之际,曾俊华和郑汝桦这些说法,市场解读为港府将调整政策,即时再现蠢动氛围.不过,港府发言人补充曾俊华的说法,刻意降低市场对放松措施的期望,出现信息混乱局面.另外,任何政策都要因时制宜,问题是楼价仍处於历史高位,若港府要调整政策,例如取消额外印花税等,都要提出足够数据和理据,使市民相信有利於楼市平稳健康发展.

港府发言人说,曾俊华指出,港府的政策是针对经济及市场情况,采取逆周期措施,曾的言论是因应香港金管局就按揭利率所采取的宏观监管措施而作出的,并没有提及取消额外印花税.按港府发言人这番补充,并无排除曾俊华在一些情况下放宽针对楼市的措施,只是限於金管局管辖范畴,未涉及取消额印而已.

港府应否放宽针对楼市措施,不能全凭个人好恶定夺,必须以实际数据研判定策.过去20 个月楼价上升了约47%,近月稍为回落,但是跌幅不及5%.另外,市民供楼负担指数虽然回落至46%,但是港府告诫市民,若息口上升,市民供楼负担就会大增,这方面风险并无改变.

从总体楼市和市民供楼负担,看不到港府有需要改变政策,若说楼价稍为回落,港府就要托市?那就更加无厘头了.所以,若港府要放宽措施,必须有足够数据和理据,才会使人认为适当和合理,否则就很难解释并非托市. (A06)