《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月9日

路透香港12月9日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7769港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收低198.67点,或1.63%,报11,997.7点.因欧盟峰会出台危机解决方案的希望遭打压.[ID:nCN1273032] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 190.070 -3.08 27895 14.782 -3.51 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.570 -4.77 124269 3.599 -4.78 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 47.980 -1.03 206214 74.627 -1.22 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 39.800 -5.03 219656 20.635 -2.90 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 124.070 -3.11 67441 9.649 -2.14 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 102.220 -2.46 64797 7.950 -2.34 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 39.000 -3.11 572243 60.660 -2.71 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 59.250 -1.18 35595 4.608 -1.96 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 21.080 -0.89 205011 16.394 -1.60 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 22.160 -5.82 40896 17.234 -4.58 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 19.660 -2.43 30913 3.822 -1.99 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 26.050 -3.20 10933 4.052 -3.76 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.560 -4.72 6772 1.443 -51.56 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.320 -4.13 72868 0.361 -6.27 (完) --整理 雷美珍