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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 09:00 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月9日

路透香港12月9日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7769港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收低198.67点,或1.63%,报11,997.7点.因欧盟峰会出台危机解决方案的希望遭打压.[ID:nCN1273032]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  190.070   -3.08      27895            14.782      -3.51
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.570   -4.77     124269             3.599      -4.78
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   47.980   -1.03     206214            74.627      -1.22
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   39.800   -5.03     219656            20.635      -2.90
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  124.070   -3.11      67441             9.649      -2.14
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  102.220   -2.46      64797             7.950      -2.34
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   39.000   -3.11     572243            60.660      -2.71
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   59.250   -1.18      35595             4.608      -1.96
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   21.080   -0.89     205011            16.394      -1.60
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   22.160   -5.82      40896            17.234      -4.58
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   19.660   -2.43      30913             3.822      -1.99
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   26.050   -3.20      10933             4.052      -3.76
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.560   -4.72       6772             1.443     -51.56
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.320   -4.13      72868             0.361      -6.27 (完)

  --整理 雷美珍

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