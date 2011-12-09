《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月9日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7769港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收低198.67点,或1.63%,报11,997.7点.因欧盟峰会出台危机解决方案的希望遭打压.[ID:nCN1273032] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 190.070 -3.08 27895 14.782 -3.51 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.570 -4.77 124269 3.599 -4.78 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.980 -1.03 206214 74.627 -1.22 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 39.800 -5.03 219656 20.635 -2.90 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 124.070 -3.11 67441 9.649 -2.14 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 102.220 -2.46 64797 7.950 -2.34 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 39.000 -3.11 572243 60.660 -2.71 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.250 -1.18 35595 4.608 -1.96 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.080 -0.89 205011 16.394 -1.60 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 22.160 -5.82 40896 17.234 -4.58 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 19.660 -2.43 30913 3.822 -1.99 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.050 -3.20 10933 4.052 -3.76 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.560 -4.72 6772 1.443 -51.56 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.320 -4.13 72868 0.361 -6.27 (完) --整理 雷美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。