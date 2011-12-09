〔港报财经评论〕水泥业十二五的投资启示--经济日报12月9日

水泥业十二五的投资启示 /林瑞芬

中央终落实本月12至14日,召开年度经济工作会议,一致预测将强调保持”稳定”.调结构成主流,在第4季加快公布一些相关”十二五”发展的规划,在此亦抽个水泥行业来探讨,剖析水泥股的投资价值是否受到高铁建成减速及调控楼市的影响.水泥业十二五规划5目标.根据”水泥工业十二五发展规划”公布,发展重点将为严格控制总量、鼓励兼并重组和节能减排,”十二五”主要目标有5个：(1)设定规模以上工业增加值年均增长逾10%.(2)落後产能淘汰2.5亿吨,前十大企业集中度35%.通过联合重组提高集中度成了首要原则.(3)推动节能减排,余热发电生产线比例达65%.(4)首次提出协同处置生产线比例目标,2015年达10%.(5)人均新型干法水泥熟料产能超过900千克的省份,要严格控制产能扩张,坚持减量置换落後产能.人均新型干法水泥熟料产能不足900千克的省份,减量置换落後产能.

以供求角度分析,水泥业的长期供应规模得以规范明确,中、短期的价格变动则受季节及下游产业的景气周期变化影响.近年尾至首季度,因春节假期及北方气候较冻影响施工,水泥需求有所纾缓,但第2季就会开始慢慢回升.下游产业而言,水泥对应的有房地产、高铁、水利等.高铁减速发展及对商品房市的调控明年持续,或多或少令水泥需求减,但另方面,推动保障房建设及水利投资,有望平衡水泥需求面.龙头股安徽海螺逢低收集.在香港港上市的水泥股中,可捧龙头安徽海螺水泥(0914.HK).估值便宜目标最少看30港元.根据中国会计准则,海螺截至今年9月底止,第3季度盈利按年增加1.25倍,至30.6亿元人民币,每股基本盈利0.58元人民币.盈利增速及能力,较同业为佳.配合A股走势显示,海螺自2008年延伸的长期上升轨支持位近15港元,料有很强支持,A股再大跌的空间有限,H股亦如是.按其H股走势显示,短线支持位近25港元,中期则以20港元支持力较强.如以2012年PE估值回升至10倍或上,目标股价最少上望30港元以上.(012)

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中兴毛利率明年会改善 /余少文

国企指数今周日升日跌,料是等待今日公布的11月份宏观经济数据.在中央推动”走出去”政策下,中兴通讯(0763.HK)渗透全球电讯设备市场,管理层料设备业务毛利率可在明年下半年显着改善.虽然不足三成主板H股逆市上升,但有一半主板H股昨日升跌幅度不足1%,反映离中国国家统计局今日披露11月宏观经济数据日子愈近,股民观望气氛愈浓厚.尤其中国人寿(2628.HK)沽空额增加至5.4亿港元,占昨日股份成交额的46%,是国寿今年最大沽空额,有点儿似建设银行(0939.HK)被策略性股东减持前的影子,即大户在股价下跌前先在沽空市场有所动作.不管国寿短期会否下跌,只要中国股市复苏,国寿股价可以继续反弹.

发展4G有利中兴.至於中央近年积极鼓励中资企业走出去,以及带头发展4G(TD-LTE),後者由中国移动(0941.HK)母公司负责,并开始在中国进行试点,认为4G是中移动未来增长亮点,股价短期靠回归A股消息,未来一年业务前景可能不及电讯设备股中兴.因为中兴近期获沃达丰和德国电讯的设备合同後,已成为美国以外全球所有主要电信运营商认可的设备供应商,可谓配合中央政策.高华证券引述中兴管理层对证券商会谈内容指出,中兴过去以牺牲盈利能力为代价来向全球部分主要运营商拓展业务,预期一些处於亏损状态的尚未到期合同,可能会在今年第四季和明年上半年继续对公司利润率造成压力,惟在成功渗透全球主要运营商後,对所有新合同进行控制以确保盈利能力,故设备业务毛利率将从2012年下半年开始显着改善.

盈利好转值得留意.中兴又指出,从短期业务来看,毛利率和营业利润率将在今年第四季环比改善,而明年收入同比增长将至少维持2011年的水平.读者如有留意,中兴今年第二季和第三季盈利放缓,第三季盈利只有2.99亿元人民币,是三年来最低的第三季盈利,尽管第四季是中兴每年最赚的季度,但按过去半年业绩表现来看,今年第四季盈利未必高过去年第四季18.9亿元人民币.彭博亦料中兴每股盈利增长要到2012年和2013年才能回到20%以上,故中兴明年应该可以复苏,是值得留意的中资股之一.(010)