《香港报摘》--其他报纸重要消息12月9日

* 明报:

--香港玩具厂商会张德清表示,近年人民币不断升值,加上内地实行最低工资,增加业界成本压力.

--金融管理局呈交立法会财经事务委员会的一份文件显示,香港零售银行第三季净息差,较第二季回升0.08厘,至1.27厘.

* 星岛日报:

--金融管理局报告显示,今年首11个月香港人民币债券发行总额991亿元,是去年全年发债额的2.8倍,共涉及76个发债机构.

* 苹果日报:

--金沙中国(1928.HK)的母公司拉斯维加斯金沙(LVS.N)计划在越南胡志明市投资20亿美元兴建旅游综合设施.

* 东方日报:

--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)下调氧化铝价格,由原来的每吨3,000元人民币下调至2,800元人民币,降幅6.67%,是今年3月以来首次下调.

--联交所资料显示,长实(0001.HK)主席李嘉诚於12月6日及7日共增持公司170.3万股股份,涉资共1.539亿港元,持股增至42.99%.

* 文汇报:

--华润电力(0836.HK)公布11月份售电量同比上升3.2%;首11个月累计售电量1.012亿兆瓦时,升18.2%.

* 大公报:

--龙湖地产(0960.HK)公布11月份合同销售按月减少31%;首11个月合同销售356.4亿元人民币,按年升28.6%.

--TCL多媒体(1070.HK)宣布其母公司与台湾声宝集团建立战略联盟,藉以深化双方的战略合作,开拓两岸的电视机市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 雷美珍/黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]