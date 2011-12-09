《香港报摘》--其他报纸重要消息12月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 明报:
--香港玩具厂商会张德清表示,近年人民币不断升值,加上内地实行最低工资,增加业界成本压力.
--金融管理局呈交立法会财经事务委员会的一份文件显示,香港零售银行第三季净息差,较第二季回升0.08厘,至1.27厘.
* 星岛日报:
--金融管理局报告显示,今年首11个月香港人民币债券发行总额991亿元,是去年全年发债额的2.8倍,共涉及76个发债机构.
* 苹果日报:
--金沙中国(1928.HK)的母公司拉斯维加斯金沙(LVS.N)计划在越南胡志明市投资20亿美元兴建旅游综合设施.
* 东方日报:
--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)下调氧化铝价格,由原来的每吨3,000元人民币下调至2,800元人民币,降幅6.67%,是今年3月以来首次下调.
--联交所资料显示,长实(0001.HK)主席李嘉诚於12月6日及7日共增持公司170.3万股股份,涉资共1.539亿港元,持股增至42.99%.
* 文汇报:
--华润电力(0836.HK)公布11月份售电量同比上升3.2%;首11个月累计售电量1.012亿兆瓦时,升18.2%.
* 大公报:
--龙湖地产(0960.HK)公布11月份合同销售按月减少31%;首11个月合同销售356.4亿元人民币,按年升28.6%.
--TCL多媒体(1070.HK)宣布其母公司与台湾声宝集团建立战略联盟,藉以深化双方的战略合作,开拓两岸的电视机市场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 雷美珍/黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。