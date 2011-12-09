《离岸人民币综述》人民币现贬值迹象令离岸市场雪上加霜

记者 陈敏

路透香港12月9日电---中国央行力图通过设定坚挺中间价维持人民币升值态势的努力似乎没能见效,内地人民币即期以频频触及交易区间下限作为回应,而乾涸的离岸资金池亦令先前已遭受一轮猛烈抛售的离岸人民币市场雪上加霜.

自上周三开始,内地人民币兑美元CNY=CFXS连续七日盘中触及0.5%交易下限,海外无本金交割远期(NDF)CNYNDFOR=也尽显疲态,离岸人民币远期升水CNHF=更跳升至历史新高.

虽仍不是完全可自由兑换货币,但人民币一直因稳步升值预期而获得投资者芳心.在一年前离岸可交收人民币(CNH)市场形成之前,海外投资者已经通过NDF市场进行投资和投资活动.

然而,近期西方国家不断爆发的债务和经济问题,令全球投资者去风险化加速;而曾在2008年金融危机中一枝独秀的中国,也出现了经济增长放缓和房地产市场下滑的迹象,人民币摇身一变现贬值趋势.

一方面,人民币贬值预期令离岸资金池的增长显着放缓,离岸人民币流出大於流入,香港人民币存款出现两年来首次下跌[ID:nCH0088997];另一方面,离岸人民币需求却有增无减,因贷款市场加速发展且点心债收益率已颇为诱人.

"高企的货币市场利率导致更阔的外汇互换点数,我们也看到交叉货币交换(Cross Currency Swap)的兴趣."东方汇理银行高级策略师Dariusz Kowalczyk称.

他并预期,今年底香港人民币存款达到7,000亿元,低於此前市场预期的1万亿元,离岸人民币市场资金紧张的情况料将持续.

离岸人民币远期一年期CNH1Y=升水点数本周一路向上,周五触及900点历史新高,隐含的人民币一年期存款利率CNH1YD=高达2.4%.

中银香港人民币离岸债券指数.BCHKDIMSUMI本周略有上升,最新报96.26,本月回报率累计上升0.47%.

中国社科院学部委员余永定撰文称,建立在升值预期上的人民币国际化近期遭受挫折,恰恰是人为推动货币国际化的结果.当前人民币汇率出现的贬值趋势,可以看作是对中国经济发展趋势的某种预警,建议暂停出台人民币国际化新政策.

浏览人民币跨境贸易结算季度数据图表,请点选(link.reuters.com/hyn45s)

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 33,126.2 67

2. 渣打 19,394.2 48

3. 德意志银行 9,829.4 18

4. 中国银行 9,614.2 17

5. 苏格兰皇家银行 8,187.2 23

**本周市场动态**

--芝加哥商业交易所(CME.O)将於明年起接受离岸人民币存款为期货合约的抵押品.这项服务为与汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)合作,CME的客户存放在汇丰香港的人民币存款,可被接纳为期货合约抵押品.

--黑石集团大中华区主席梁锦松在香港出席一论坛时表示,中国现时正进行包括资本市场、金融领域、公司治理和宏观经济领域在内的改革,不认为人民币完全自由兑换会很快实现.但他强调,利用香港这个离岸中心,人民币在没有实现完全自由兑换的情况下也可以国际化.

--香港金管局称,今年首11个月有76间企业和机构在香港发行人民币债券,总额达991亿元人民币,是2010年全年发债额358亿元人民币的2.8倍.

--近期一些西方国家再度高调呼吁人民币大幅升值,对此中国人民银行货币政策委员会委员李稻葵认为,当前人民币汇率已接近均衡点,此轮升值呼声带有更加明显的政治意图.

--一位接近交易的消息人士称,拉美无线服务提供商America Movil(AMX.N)(AMXL.MX)已完成其点心债路演,最终规模和息率将视认购情况和市况而定.公司计划发行至多19亿元,该笔债券获穆迪A2评级.(完)

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