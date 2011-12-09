〔香港个股〕广汽集团冀新款凯美瑞年销量20万辆,分析师称基本符合行业前景

路透香港/广州12月9日电---中国第六大汽车生产商--广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)表示,希望新推出的凯美瑞新款汽车首年销量能达到20万辆,但正式销售目标尚未出炉.分析师表示,此数量基本符合明年汽车行业景气展望.

广汽与日本丰田(7203.T)合资厂周四新推出第七代凯美瑞(Camry),入门款以17.98万人民币起跳,期以新车款抢占中高端车市场.公司高层人士表示,希望新车首年销量能达到20万辆.而广汽集团董事长张房有则表示,销量目标仍待董事会确认.

一不具名的中资证券分析员称,"以明年行业在今年基础成长5%看,20万辆基本符合行业景气."

瑞士信贷分析师卓弘镔发布报告称,生产恢复正常以及新车款推出,料令广汽丰田明年销量反弹成长23%,也让广汽最糟的情况已经过去.

瑞信给予广汽首次评级"中性",目标价为8.20港元.

今年3月的日本大地震严重影响日本汽车零部件供应,也让广汽等拥有日方合资厂的汽车生产受到拖累.

张房有在新车发表会结束後向路透表示,"零部件供应和生产都已经恢复正常,没问题."

广州总经理曾庆洪上月底在广州车展时表示,预计2012年中国汽车销量年增长约5%,而广汽的汽车销量成长速度将高於内地整体行业.[ID:nCH0087743]

随着政府取消小排量汽车补贴、提高节能补贴门槛,中国汽车业今年渡过了惨淡的一年,1-10月增幅仅约6%.行业人士称全年增长速估计也仅在6%左右,远低於去年的32.37%.

广汽集团2010年销量为72万辆,去年以介绍形式发行H股,并换股整合骏威汽车後上市.广汽集团已与日本丰田、本田(7267.T)、菲亚特FIA.MI分别成立合资公司,部分合资公司已成为其主要的盈利来源.

本地时间上午11:12时,广汽下跌1.39%至7.09港元,跌幅小於大盘恒生指数.HSI的2.09%;今年迄今,广汽累计跌幅约34%,高於大盘的约20%.(完)