〔香港个股〕中渝置地澄清主席张松桥并无抵押公司股份

路透香港12月9日电---中国西部房地产开发商--中渝置地(1224.HK)周五称,公司主席张松桥与媒体报导的人和商业(1397.HK)出售成都一商场项目的交易并无关连,张松桥亦没有抵押任何公司股份.

香港信报今天的报导称,人和商业一笔原本在11月底到期、金额约20亿元人民币的应收账款被拖欠,款项主要来自出售成都商场项目予一名买家;另人和商业於郑州项目的部分款项亦被同一名买家拖欠;消息指该名买家为张松桥.

消息拖累人和商业早盘股价最多曾大跌逾16%,收盘仍跌10.58%;中渝置地亦曾挫逾一成,早盘收低9.83%.

中渝置地发出新闻稿澄清,新信报报导有关人和商业的商场项目交易,与公司及其主席张松桥并无关连.

"张主席并无购入相关项目或人和商业其他项目.此外,张主席并无抵押任何公司股份."中渝置地称.(完)