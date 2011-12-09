〔香港个股〕中渝置地澄清主席张松桥并无抵押公司股份

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月9日电---中国西部房地产开发商--中渝置地(1224.HK)周五称,公司主席张松桥与媒体报导的人和商业(1397.HK)出售成都一商场项目的交易并无关连,张松桥亦没有抵押任何公司股份.
香港信报今天的报导称,人和商业一笔原本在11月底到期、金额约20亿元人民币的应收账款被拖欠,款项主要来自出售成都商场项目予一名买家;另人和商业於郑州项目的部分款项亦被同一名买家拖欠;消息指该名买家为张松桥.
消息拖累人和商业早盘股价最多曾大跌逾16%,收盘仍跌10.58%;中渝置地亦曾挫逾一成,早盘收低9.83%.
中渝置地发出新闻稿澄清,新信报报导有关人和商业的商场项目交易,与公司及其主席张松桥并无关连.
"张主席并无购入相关项目或人和商业其他项目.此外,张主席并无抵押任何公司股份."中渝置地称.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。