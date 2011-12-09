〔香港个股〕人和商业澄清中渝置地主席不涉及欠款交易,两股均跌一成(更新版)

(新增人和商业声明)

* 中渝置地及人和商业澄清张松桥不涉及成都项目交易

* 媒体报导指张松桥拖欠人和商业成都项目交易款项

* 消息拖累两公司早盘大跌约一成

路透香港12月9日电---中国西部房地产开发商--中渝置地(1224.HK)与中国地下商城运营及开发商--人和商业(1387.HK)周五分别发出声明,澄清中渝置地主席张松桥并不涉及人和商业於成都一商场项目的交易.

中渝置地表示,张松桥亦没有抵押任何公司股份.

香港信报今天的报导称,人和商业一笔原本在11月底到期、金额约20亿元人民币的应收账款被拖欠,款项主要来自出售成都商场项目予一名买家;另人和商业於郑州项目的部分款项亦被同一名买家拖欠;消息指该名买家为张松桥.

消息拖累人和商业早盘股价最多曾大跌逾16%,收盘仍跌10.58%;中渝置地亦曾挫逾一成,早盘收低9.83%.

中渝置地发出新闻稿澄清,新信报报导有关人和商业的商场项目交易,与公司及其主席张松桥并无关连.

"张主席并无购入相关项目或人和商业其他项目.此外,张主席并无抵押任何公司股份."中渝置地称.

人和商业其後在联交所发出的声明指出,公司已收到成都项目的30%对价,对价余款约10亿港元,相当於总对价的70%,於11月底到期支付.公司目前正与买方洽谈成都项目之事宜,预期对价余款将於未来数个月内收取.

人和商业续称,已取得了成都项目控股公司的全部已发行股本的股份抵押及买方的个人担保,因此认为这交易不涉及重大商业风险.

此外,人和商业确认,张松桥或中渝置地从来没有牵涉入成都项目,或其他项目的收购及买卖中.(完)