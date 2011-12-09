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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 15:25 BJT

〔亚洲资金流向〕环球新兴市场基金录得4亿美元资金流入--花旗

路透香港12月2日电---投资银行花旗周五发布报告称,截至周三的一周内,环球新兴市场基金录得4亿美元资金流入,但环球基金和亚洲基金仍为资金流出.

报告称,在亚洲,大中华基金继续是赢家,录得5,800万美元资金流入.亚洲区域基金和以中国为目标的基金继续录得最大量资金流出.但韩国基金终结了连续五周资金流出,录得2,700万美元流入.

报告并称,自市场8月下跌以来,各个基金的资金流出仍低於2008年市场低位时.(完)

--记者 陈敏; 审校 乔艳红

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