〔亚洲资金流向〕环球新兴市场基金录得4亿美元资金流入--花旗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月2日电---投资银行花旗周五发布报告称,截至周三的一周内,环球新兴市场基金录得4亿美元资金流入,但环球基金和亚洲基金仍为资金流出.
报告称,在亚洲,大中华基金继续是赢家,录得5,800万美元资金流入.亚洲区域基金和以中国为目标的基金继续录得最大量资金流出.但韩国基金终结了连续五周资金流出,录得2,700万美元流入.
报告并称,自市场8月下跌以来,各个基金的资金流出仍低於2008年市场低位时.(完)
--记者 陈敏; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。