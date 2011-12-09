〔香港股市〕恒指大幅收挫2.7%失守关键支撑,全周累计下跌2.39%

欧洲已公布经济指标--2017/2/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
路透香港12月9日电---香港股市周五下跌,恒生指数收盘跌破过去一周所守住的支撑位,投资者在日内稍晚的欧洲领袖峰会前削减风险.
恒生指数.HSI收报18,586.23点,日内大跌2.73%,全周下滑2.39%,恒生国企指数.HSCE收报10,066.63点,日内跌3.16%,全周跌2.74%.
沪综指收跌0.6%,创逾32个月新低.稍早公布的工业增加值数据逊於预期,加剧市场对经济增速下行的担忧,人气极度低迷.沪综指.SSEC收报2,315.270点.[.SSCN]
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
“市场今日相当安静，因预期燃料油价格上升，”一名新加坡交易员表示，“当中比较大的成分在于市场人气...上涨没有实质理由。”
路透新加坡2月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下一年高位每桶13.16美元，较上交易日上涨0.39美元，因需求强劲且炼厂即将进行维修。