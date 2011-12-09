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货币新闻 | 2011年 12月 9日 星期五 16:26 BJT

〔香港股市〕恒指大幅收挫2.7%失守关键支撑,全周累计下跌2.39%

路透香港12月9日电---香港股市周五下跌,恒生指数收盘跌破过去一周所守住的支撑位,投资者在日内稍晚的欧洲领袖峰会前削减风险.

恒生指数.HSI收报18,586.23点,日内大跌2.73%,全周下滑2.39%,恒生国企指数.HSCE收报10,066.63点,日内跌3.16%,全周跌2.74%.

沪综指收跌0.6%,创逾32个月新低.稍早公布的工业增加值数据逊於预期,加剧市场对经济增速下行的担忧,人气极度低迷.沪综指.SSEC收报2,315.270点.[.SSCN]

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