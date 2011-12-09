〔香港新股〕周大福珠宝IPO以招股区间下限定价,新股市场仍冷(更新版)

(新增IPO细节)

* 周大福珠宝以区间下限定价

* 市值几为Tiffany两倍

* 新股市况仍冷,明年亦不看好

路透香港12月9日电---消息人士周五指出,香港最大的珠宝零售商--周大福珠宝(1929.HK)香港首次公开发行(IPO)以招股区间下限定价,且无基石投资者.反映出新股市场仍笼罩在欧债危机的阴霾下.

两位接近此事的消息人士表示,周大福珠宝IPO以每股15港元定价,位於招股区间15-21港元底部.集资额也由原先期望的最多28.3亿美元,减少至约20.2亿美元(或157.3亿港元),但仍为香港今年规模第三大募资案.

由香港富商郑裕彤掌控的周大福珠宝并不是唯一例子,在沪港两地上市的新华人寿(1336.HK)(601336.SS),设定香港IPO价格为每股28.5港元,亦接近询价区间28.2-34.33下限.[ID:nCH0089859]

香港辉立证券分析师Philip Mok说,"市场里有很多不确定因素,像是欧洲主权债务问题,到现在还都不明朗.明年情况还会更糟."

周大福珠宝挂牌是今年最受嘱目的IPO之一,不仅是筹资规模,也是因为其在中国及香港两地的高知名度.挂牌後,周大福珠宝市值达到192亿美元,几乎是美国钻饰业者Tiffany & Co.(TIF.N)的两倍.

消息人士表示,以2013年获利预估来计算,招股价15港元的市盈率约15倍.不过,此次周大福IPO并未获得基石投资者.此反映出市况动荡之际,投资人并不想承担太大风险.

香港报章稍早报导,除了恒地(0012.HK)主席李兆基和华置(0127.HK)主席刘銮雄外,金融大鳄索罗斯(George Soros)亦参与认购周大福,金额不少於5,000万美元.[ID:nCH0088885]

周大福是次IPO将发行10.5亿股股份,相当於上市後股本10.5%.该股份将在下周四(12月15日)於联交所挂牌上市.

高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和摩根大通(JPM.N)负责是次IPO安排,而德意志银行(DBKGn.DE)担任联席全球协调人及联席帐簿管理人.

中国大型券商--海通证券股份有限公司(600837.SS)的香港IPO原本将在今日稍晚定价,但消息人士表示,此桩17亿美元的IPO定价时间将推迟至下周一[ID:nCH0089943].(完)