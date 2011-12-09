〔香港新股〕周大福珠宝IPO以招股区间下限定价,新股市场仍冷(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增IPO细节)
* 周大福珠宝以区间下限定价
* 市值几为Tiffany两倍
* 新股市况仍冷,明年亦不看好
路透香港12月9日电---消息人士周五指出,香港最大的珠宝零售商--周大福珠宝(1929.HK)香港首次公开发行(IPO)以招股区间下限定价,且无基石投资者.反映出新股市场仍笼罩在欧债危机的阴霾下.
两位接近此事的消息人士表示,周大福珠宝IPO以每股15港元定价,位於招股区间15-21港元底部.集资额也由原先期望的最多28.3亿美元,减少至约20.2亿美元(或157.3亿港元),但仍为香港今年规模第三大募资案.
由香港富商郑裕彤掌控的周大福珠宝并不是唯一例子,在沪港两地上市的新华人寿(1336.HK)(601336.SS),设定香港IPO价格为每股28.5港元,亦接近询价区间28.2-34.33下限.[ID:nCH0089859]
香港辉立证券分析师Philip Mok说,"市场里有很多不确定因素,像是欧洲主权债务问题,到现在还都不明朗.明年情况还会更糟."
周大福珠宝挂牌是今年最受嘱目的IPO之一,不仅是筹资规模,也是因为其在中国及香港两地的高知名度.挂牌後,周大福珠宝市值达到192亿美元,几乎是美国钻饰业者Tiffany & Co.(TIF.N)的两倍.
消息人士表示,以2013年获利预估来计算,招股价15港元的市盈率约15倍.不过,此次周大福IPO并未获得基石投资者.此反映出市况动荡之际,投资人并不想承担太大风险.
香港报章稍早报导,除了恒地(0012.HK)主席李兆基和华置(0127.HK)主席刘銮雄外,金融大鳄索罗斯(George Soros)亦参与认购周大福,金额不少於5,000万美元.[ID:nCH0088885]
周大福是次IPO将发行10.5亿股股份,相当於上市後股本10.5%.该股份将在下周四(12月15日)於联交所挂牌上市.
高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和摩根大通(JPM.N)负责是次IPO安排,而德意志银行(DBKGn.DE)担任联席全球协调人及联席帐簿管理人.
中国大型券商--海通证券股份有限公司(600837.SS)的香港IPO原本将在今日稍晚定价,但消息人士表示,此桩17亿美元的IPO定价时间将推迟至下周一[ID:nCH0089943].(完)
--编译 李珊珊; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。