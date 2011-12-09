〔香港房地产〕二手楼价短暂反弹,成交锐减楼市下调方向未变--中原地产

路透香港12月9日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)按周上升0.92%,但二手成交量持续下降,并跌至2008年金融海啸时的水平,估计这轮反弹只属短暂,长期下调方向未变.

港岛及九龙区楼价双双反弹,分别按周上升1.65%和2.16%.但新界则持续其中新界东楼价指数按周跌0.78%,九周累跌4.02%.新界西区指数按周下滑0.19%,九周累跌2.5%.

中原地产研究部联席董事黄良昇指出,受市区楼价上升刺激,本地整体楼价出现短期反弹,但二手成交量持续下降,预料楼价下行风险增加.

周五公布的CCL报98.13点,上周为97.24点.

最新的指数是根据於11月28日至12月4日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有逾八成的交易是在11月14日至20日签订临时买卖合约.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

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12/4 98.13

11/27 97.24

11/20 97.09

11/13 97.29

11/6 96.91

10/30 97.94

10/23 98.16

10/16 98.52

10/9 99.07

10/2 99.80

9/25 99.21

9/18 98.18 (完)

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