〔香港个股〕中国电力新能源引入长江电力成大股东的交易已终止

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月9日电---中国电力新能源发展有限公司(0735.HK)周五宣布,长江电力股份有限公司(600900.SS)拟投资21亿港元认购该公司新股的协议,因未能在协议有效期内完成,故交易已经终止.
今年1月中国电力新能源宣布,中国最大的水力发电企业--长江电力计划按每股0.75港元,认购公司的28亿股新股.完成後,长江电力将持有中电新能源的26.2%股权,成为第一大股东.[ID:nCN1569059]
公司的声明称,因订约方预计在股份购买协议有效期内,无法完成股份购买协议,故已终止股份购买协议.
中电新能源主营风电、天然气发电、小水电等新能源业务.长江电力投资前,其实际控制人为中国五大发电集团之一的中国电力投资集团公司.
中电新能源收低1.49%,报0.33港元,这较其原来拟发行新股予长江电力的作价低逾半.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。