〔香港个股〕中国电力新能源引入长江电力成大股东的交易已终止

路透香港12月9日电---中国电力新能源发展有限公司(0735.HK)周五宣布,长江电力股份有限公司(600900.SS)拟投资21亿港元认购该公司新股的协议,因未能在协议有效期内完成,故交易已经终止.

今年1月中国电力新能源宣布,中国最大的水力发电企业--长江电力计划按每股0.75港元,认购公司的28亿股新股.完成後,长江电力将持有中电新能源的26.2%股权,成为第一大股东.[ID:nCN1569059]

公司的声明称,因订约方预计在股份购买协议有效期内,无法完成股份购买协议,故已终止股份购买协议.

中电新能源主营风电、天然气发电、小水电等新能源业务.长江电力投资前,其实际控制人为中国五大发电集团之一的中国电力投资集团公司.

中电新能源收低1.49%,报0.33港元,这较其原来拟发行新股予长江电力的作价低逾半.(完)

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