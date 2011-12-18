《香港报摘》--经济日报12月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--港股上周五在汇金入市的传闻中结束"6连跌",惟传闻未被证实,加上外围势弱,港股今或再考验一万八关,年结将至,料资金最後冲刺的粉饰橱窗活动,有利支持港股余下8个交易日表现.
* 其他:
--高盛执行董事刘劲津认为,明年上半年港股风险仍大,须待欧洲彻底解决国债问题後,下半年投资者才会重新留意估值等基本因素,明年恒指料先低後高,目标22,000点.
--天津财经大学经济学院副院长丛屹认为,今年是楼市调整的一年,而明年调控将继续,房地产市场洗牌也将更加剧烈,一些中小型房企将被逐渐淘汰出房地产市场,"整合"将成为明年房地产行业的主题.
--内地寿险业11月保费收入继续差强人意,除了中国人寿(2628.HK)按年跌近10%外,其他内险股亦仅录得低单位数升幅,市场忧虑内险积弱的趋势在来年仍将持续.瑞银亚洲保险研究部主管梁智勤认为,内地寿险业在未来两年将步入转型期,预期明年行业总保费收入增长或接近零.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。