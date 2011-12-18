《香港报摘》--经济日报12月19日

* 要闻版头条:

--港股上周五在汇金入市的传闻中结束"6连跌",惟传闻未被证实,加上外围势弱,港股今或再考验一万八关,年结将至,料资金最後冲刺的粉饰橱窗活动,有利支持港股余下8个交易日表现.

* 其他:

--高盛执行董事刘劲津认为,明年上半年港股风险仍大,须待欧洲彻底解决国债问题後,下半年投资者才会重新留意估值等基本因素,明年恒指料先低後高,目标22,000点.

--天津财经大学经济学院副院长丛屹认为,今年是楼市调整的一年,而明年调控将继续,房地产市场洗牌也将更加剧烈,一些中小型房企将被逐渐淘汰出房地产市场,"整合"将成为明年房地产行业的主题.

--内地寿险业11月保费收入继续差强人意,除了中国人寿(2628.HK)按年跌近10%外,其他内险股亦仅录得低单位数升幅,市场忧虑内险积弱的趋势在来年仍将持续.瑞银亚洲保险研究部主管梁智勤认为,内地寿险业在未来两年将步入转型期,预期明年行业总保费收入增长或接近零.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]