《香港报摘》--信报12月19日

* 头版头条:

--近日有发行商向证监会申请"点心债"ETF(交易所买卖基金)并已获得原则性批准.有关产品为追踪"点心债"指数的传统ETF,即发行商必须持有指数成分的债券(实货).市场人士指出.不少发行商早已研究"点心债"ETF,但由於当时一手市场规模较小、二手更非常疏落,发行商进行对冲的难度甚高.

* 其他:

--中信证券(6030.HK)表示,该公司收购法国农业信贷集团部分业务的交易将推迟完成,因为这宗3.74亿美元的交易尚未获得监管机构批准.

--澳门银河娱乐(0027.HK)副主席吕耀东预测,澳门博彩收明年可望录得18%至25%增长.

--中国商务部部长陈德铭表示,明年世界经济增长的动力依然不足,中国外贸形势严峻,但希望看到的是明年中国进出口都出现增长,或许会是小幅的增长.

--香港银行信用卡业务酝酿新改革,消息指出,银行拟将本地发行的信用卡本土签账交易授权及结算工作在本地进行,而非如目前般透过国际支付机构Visa或万事达卡的国际网络进行,冀明年上半年有所决定,若一旦成事,料成本会较目前大幅减低.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]