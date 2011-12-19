《香港重要政经日程》--12月19日-12月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
12月19日(周一)
--09:00 鞍钢(0347.HK)在鞍山举行特别股东大会.
--16:00 中国天化工(0362.HK)年度股东大会.
--10:00 鳄鱼恤(0122.HK)年度股东大会.
--11:00 现代美容(0919.HK)特别股东大会.
--10:30 上海证大(0755.HK)特别股东大会.
--16:30 公布9-11月失业率数据.
--16:30 公布三季度贸易统计数据.
=====================近日香港主要政经消息===========================
12月20日(周二)
--09:00 三一国际(0631.HK)临时股东大会.
--09:00 华晨中国汽车(1114.HK)股东特别大会.
--16:30 11月综合消费物价指数(CPI)
-- 星谦化工(0640.HK)公布年度业绩.
12月21日(周三)
--10:00 中国金融租赁(2312.HK)特别股东大会.
--10:00 丰德丽控股(0571.HK)特别股东大会.
--11:00 京维集团(1195.HK)年度股东大会.
--09:00 丽丰控股(1125.HK)年度股东大会.
--11:00 丽新发展(0488.HK)年度股东大会.
12月22日(周四)
-- 京能清洁能源(0579.HK)首日挂牌.
-- 中国织材(3778.HK)首日挂牌.
--10:00 深圳中航集团股份(0161.HK)在深圳召开特别股东大会.
--09:00 正通汽车(1728.HK)特别股东大会.
--14:00 方兴地产(0817.HK)特别股东大会.
--09:00 山东新华制药股份(0719.HK)在淄博召开特别股东大会.
--09:00 威利国际(0273.HK)特别股东大会.
*12月23日(周五)
-- 中国天瑞水泥(1252.HK)首日挂牌.
-- 必瘦站(1830.HK)首日挂牌.
-- 华油能源(1251.HK)首日挂牌.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 黄运涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。