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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 08:13 BJT

《香港重要政经日程》--12月19日-12月23日

=====================今日香港主要政经消息===========================

12月19日(周一)

--09:00 鞍钢(0347.HK)在鞍山举行特别股东大会.

--16:00 中国天化工(0362.HK)年度股东大会.

--10:00 鳄鱼恤(0122.HK)年度股东大会.

--11:00 现代美容(0919.HK)特别股东大会.

--10:30 上海证大(0755.HK)特别股东大会.

--16:30 公布9-11月失业率数据.

--16:30 公布三季度贸易统计数据.

=====================近日香港主要政经消息===========================

12月20日(周二)

--09:00 三一国际(0631.HK)临时股东大会.

--09:00 华晨中国汽车(1114.HK)股东特别大会.

--16:30 11月综合消费物价指数(CPI)

-- 星谦化工(0640.HK)公布年度业绩.

12月21日(周三)

--10:00 中国金融租赁(2312.HK)特别股东大会.

--10:00 丰德丽控股(0571.HK)特别股东大会.

--11:00 京维集团(1195.HK)年度股东大会.

--09:00 丽丰控股(1125.HK)年度股东大会.

--11:00 丽新发展(0488.HK)年度股东大会.

12月22日(周四)

-- 京能清洁能源(0579.HK)首日挂牌.

-- 中国织材(3778.HK)首日挂牌.

--10:00 深圳中航集团股份(0161.HK)在深圳召开特别股东大会.

--09:00 正通汽车(1728.HK)特别股东大会.

--14:00 方兴地产(0817.HK)特别股东大会.

--09:00 山东新华制药股份(0719.HK)在淄博召开特别股东大会.

--09:00 威利国际(0273.HK)特别股东大会.

*12月23日(周五)

-- 中国天瑞水泥(1252.HK)首日挂牌.

-- 必瘦站(1830.HK)首日挂牌.

-- 华油能源(1251.HK)首日挂牌.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 黄运涛

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