《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7838港元HKD=) 美国股市周五标普500和Nasdaq指数小幅收涨,道琼工业指数.DJI微跌2.42点,或0.02%,至11,866.39点.三大指数回吐稍早涨幅,经济数据直指美国经济前景改善和欧债危机将继续拖累全球主要经济体的担忧交替发挥作用,令市场走势摇摆不定.[ID:nCN1291642] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 178.010 1.25 53845 13.856 0.41 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.980 3.29 264230 3.419 0.55 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.100 0.19 346080 73.323 -0.38 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.060 0.54 270962 19.231 0.27 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 116.540 0.40 80049 9.071 0.12 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.890 0.68 105242 7.931 -0.86 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 37.160 -0.11 388895 57.849 -1.70 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 58.670 -0.39 37974 4.567 -0.51 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.480 2.04 258330 15.941 0.26 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 20.840 3.37 96252 16.221 0.13 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 21.020 4.68 108758 4.090 -1.67 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.150 2.36 36167 3.915 -0.12 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.860 5.62 25432 1.390 -50.17 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.390 3.46 232240 0.372 0.56 (完) --整理 梁慧仪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。