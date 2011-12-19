《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月19日

路透香港12月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7838港元HKD=) 美国股市周五标普500和Nasdaq指数小幅收涨,道琼工业指数.DJI微跌2.42点,或0.02%,至11,866.39点.三大指数回吐稍早涨幅,经济数据直指美国经济前景改善和欧债危机将继续拖累全球主要经济体的担忧交替发挥作用,令市场走势摇摆不定.[ID:nCN1291642] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 178.010 1.25 53845 13.856 0.41 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.980 3.29 264230 3.419 0.55 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 47.100 0.19 346080 73.323 -0.38 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 37.060 0.54 270962 19.231 0.27 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 116.540 0.40 80049 9.071 0.12 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 101.890 0.68 105242 7.931 -0.86 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 37.160 -0.11 388895 57.849 -1.70 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 58.670 -0.39 37974 4.567 -0.51 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 20.480 2.04 258330 15.941 0.26 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 20.840 3.37 96252 16.221 0.13 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 21.020 4.68 108758 4.090 -1.67 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 25.150 2.36 36167 3.915 -0.12 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.860 5.62 25432 1.390 -50.17 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.390 3.46 232240 0.372 0.56 (完) --整理 梁慧仪