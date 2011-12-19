〔港报社评〕欧债续蹉跎,活路愈走愈窄--经济日报12月19日

欧盟虽危机当前,但成员国仍不断为各自利益而玩火,一周前千辛万苦才得出的规范财政方案,很可能沦为无牙老虎.加上国际上尤其美国袖手旁观,全球明年可能如国基组织(IMF)所警告,或将上演如30年代大萧条的自制悲剧.市场本来就对一周前欧盟主要只是规范财政的危机应对方案信心有限,因既无欧洲共同债券,又缺欧洲央行量化宽松,且要落实规范财政方案亦困难重重,但谁也不想欧债爆煲,并憧憬欧央最终仍会被迫出手,故市场疑中留情.惟岂料才约10天,规范财政方案已可能土崩瓦解.

外界早担心,要财政状况算稳健的欧盟国家,为重债同侪牺牲本国的财政自主权,说不易、行更难,尤其国内民众定必反弹.外电昨便盛传,因内部反对声太大,欧盟明天讨论的财政联盟协议初稿,只须九国通过就可生效,其余不接受协议的成员国毋须遵从.此彰显欧盟所谓以财政联盟补救欧盟机制漏洞,未出闸已脱脚,对机制固本助益有限,对市场信心恐亦是再一次挫伤.

欧债危机拖延两年多,顽疾本身当然难治,但更大问题是欧盟成员各打算盘,利益矛盾令问题愈演愈烈,由希腊等欧猪小国,烧向意大利此欧猪大国,现时连法国亦可能失去AAA评级,欧元区存活之路可说是自己愈走愈窄.理应同坐一船的欧盟,内部亦矛盾不和,国际上对欧债危机就更异心,不是不想蹚混水,就是等候更佳时机谋取利益.国际政治从来现实,最重要的是国家利益,例如美国已表明不会出资救欧盟、新兴国家表明出手前提是换得在国际机构如国基组织的更大影响力等.

此本无可厚非,但国际社会继续如此,欧盟又人心各异,恐怕最终大家都成为输家.欧债危机已不是欧盟本身所能善解,必须国际协力,国基组织已警告,若各国不能同心协力,欧债危机并非一条不归路,但明显活路已愈走愈窄,最大责任当然在欧盟本身,但任由欧债危机继续像无人驾驶般前冲,全球经济将受累再衰退,甚或被拖进萧条深渊.若日益严重的危机仍不能迫使欧盟团结、国际尤其美国同心协助,各国民众便惟有自求多福. (A02)