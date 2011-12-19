《香港报摘》--其他报纸重要消息12月19日

* 明报

--香港便服零售商--佐丹奴(0709.HK)发言人表示,预期圣诞香港市场销售增长只有5%-10%.她指,公司希望在经济不景时做好品牌,以抢占更多市场份额,相信明年最大挑战仍是租金及人工等成本上升,令盈利能力受压.

--汕尾市人民政府早前举行新闻发布会,表示已冻结丰田畜产与碧桂园项目的合作事宜.但碧桂园(2009.HK)发言人表示,公司由始至终在爆发村民示威事件的陆丰乌坎村没有土地,亦没有任何合作项目.

* 星岛日报

--各大发展商近期纷纷公布明年推盘大计，其中长实(0001.HK)执行董事赵国雄表示,明年首季有机会推出荃湾西站七区项目,并指集团明年全年计画推3,500至4,000伙单位.

--上实控股(0363.HK)副行政总裁周军表示,公司有计画再投入20多亿元人民币於水务业务,将水务日处理能力提升至1,000万吨,争取在2至3年内提升水务每年净赚3至5亿元人民币.为加快整合,亚洲水务将於明年下半年启动来港第二上市的计画.

* 苹果日报

--欧舒丹(0973.HK)亚太区总裁贺康祖(Andre J. Hoffmann)表示,在全球经济环境不明朗下,仍看好集团下半年度表现.

* 东方日报

--渣打(2888.HK)香港行政总裁洪丕正表示,希望未来5年香港区继续是集团主要盈利贡献来源,收入增长冀再达双位数.

--俄铝(0486.HK)副行政总裁Oleg Mukhamedshin预期,未来18个月中国铝产品供需缺口将达100万吨,预期俄铝会占可观一部分.

--Pacific Coffee(太平洋咖啡)去年6月被华创(0291.HK)收购80%股权後,成功打进内地高档咖啡市场.太平洋咖啡首席执行官汤国江透露,现已在内地新开门店近50间,明年以不低於此数目继续拓展业务,并逐步走进二线城市.

* 文汇报

--由日本远赴深圳开设投资公司的凯利兴投资董事与那霸巧透露,有意分批投资3亿日圆(约3千万港元)於港股市场.

--香港国际机场11月客运量及飞机起降量持续稳步增长,分别达430万人次及2.78万架次,同比增4.7%及4.2%.货运量则跌6.6%至34.3万公吨.国泰航空(0293.HK)则指,圣诞旺季订位数字合乎预期,惟明年年初业务前景仍然不明朗.

* 大公报

--香港在最新公布的市场开放指数中,获得5.4分(6分为满分),成为世界上最开放的市场.商务及经济发展局局长苏锦梁回应称,维持自由开放市场,可以防范保护主义.

--中国重汽集团预计今年全年产销整车达到17.5万辆,其中重卡14.3万辆,9L以上重卡继续保持国内首位.明年该集团产销目标是确保产销整车24万辆,其中重卡16.5万辆.

--中国国航(0753.HK)(601111.SS)总经济师许建强表示,公司正在探索航空公司新的商业模式,并指目前已预订了美国梦幻787型的飞机,今後还会引进空客比较好的机型.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄运涛/黄凯

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