〔港报社评〕劳顾会宜先复批"补充劳工计画"--星岛日报12月19日

劳工顾问委员会劳方成员今天与两个政府部门开会,讨论入境处审批专业及技术人员来港工作的安排.无论各方能否达成协议,劳方成员宜先考虑结束罢批外劳的行动,避免安老院员工和长者无辜成为各方角力的牺牲品.

劳顾会全体六名劳方成员,由10月底开始“有限度罢工”,停止审核“补充劳工计画”申请,理由是发现有雇主透过这计画申请输入外劳碰壁後,把同一工种包装成技术人员,改为透过“一般就业政策”中的“专业及技术人员”组别,向入境处申请,成功输入外劳.

在这个角力过程中,那些规规矩矩透过“补充劳工计画”申请输入外劳的雇主,受到无妄之灾,当中大部分是安老院舍.现时49宗被搁置的申请,安老院舍护理员占了26宗,其次是禽畜、鱼场和耕种技工.随着员工合约陆续到期,累积起来的劳工短缺情况将日趋严重.安老院护理员薪酬低,要处理例如长者失禁等厌恶性工作.这工种难以吸引港人投身,非常倚赖输入外劳.

劳工处权宜之计,是容许院舍用替假员工作过渡.这种安排不能长久,替假员工严重超时工作,服务质素难免下降.安老院另一个办法是大幅加薪聘请本地员工,成本则转嫁消费者身上.结果劳方成员“罢工”的最大受害者,是众多长者和他们的家人.现时香港就业情况理想,暂时没有必要采取激烈手段打击雇主从外地请人.既然港府承诺日後检讨,劳方成员不妨暂且接受入境处的让步,以观後效.就算不接纳,都应该改用其他策略争取,避免杯葛行动波及第三者,成为负面的争取策略. (A06)